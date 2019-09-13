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Лавров анонсировал проведение российско-израильского делового форума

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Лавров анонсировал проведение российско-израильского делового форума

Сочи, 13 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что до конца текущего года Россия и Израиль проведут деловой форум.

По словам министра, форум будет нацелен на продвижение сотрудничества между бизнесменами двух стран. Он будет увязан с заседанием межправительственной комиссии, которое должно пройти в нынешнем году.

«В увязке к межправительственной комиссии будет созвана очередная встреча делового совета, деловой форум состоится по продвижению прямых контактов между бизнесменами», — сообщил Лавров, подводя итоги встречи лидера РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Переговоры руководителей двух государств состоялись накануне в Сочи. В ходе трехчасового диалога Путин и Нетаньяху обсудили ключевые вопросы сотрудничества в разных сферах, а также важнейшие международные проблемы.

Как пишет «Газета.ру», израильский премьер признался, что дорожит прямым общением с Путиным, в основе их дружбы, по словам Нетаньяху, лежит взаимное уважение.

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Источник: РИА Новости
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