Руководство Израиля пригласили в Москву на 75-летие Дня Победы

Сочи, 13 сентября. Москва ожидает участия руководства Израиля в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

Как рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги встречи лидера РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, израильское руководство сохраняет приверженность всем мероприятиям, призванным «увековечить память героев».

«Конечно, мы ждем руководителя Израиля на 75-летии Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади», — сказал министр.

В ходе встречи с Нетаньяху Путин сообщил, что в следующем году намерен приехать в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню Холокоста.

Лавров отметил, что стороны договорились также углубить диалог по военной линии.

«Из международной проблематики основное внимание уделили положению на Ближнем Востоке и Севере Африки, с упором на сирийское урегулирование. Израильский премьер изложил озабоченности по поводу угроз, которые ощущает Израиль. Договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных», — сообщил министр.

Глава МИД РФ подчеркнул что подобный диалог «хорошо развивается» и стороны готовы и впредь поддерживать эти усилия.

По словам Лаврова, Москва нашла понимание у Тель-Авива в вопросах возвращения Сирии к мирной жизни.

«С нашей стороны была заострена проблема оказания содействия сирийским властям по возвращению к мирной жизни. Была подчеркнута полная контрпродуктивность санкций, которые США и европейские страны ввели против законного правительства Сирии. По-моему, мы нашли у наших израильских коллег понимание», — сообщил он.

Министр рассказал, что российская сторона проинформировала Израиль о шагах, которые предпринимает во взаимодействии с сирийским правительством в борьбе с террористами, остающимися в идлибской зоне деэскалации и по продвижению процесса формирования конституционного комитета. Лавров заявил, что этот процесс «уже практически завершается».

«Особо подчеркнули, и здесь израильтяне с нами согласны, необходимо обеспечивать не только на словах уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — резюмировал он.

Встреча Путина и Нетаньяху состоялась накануне в Сочи. В ходе трехчасового диалога стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества двух стран, а также международной повестки.