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Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии

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Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии

Брест, 13 сентября. Двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области Белоруссии.

20-летняя девушка пыталась достать своего ребенка из салона автомобиля. По неизвестной причине она решила сделать это через открытое окно. Ребенок случайно нажал на кнопку стеклоподъемника, и стекло зажало шею молодой мамы. Она не смогла вытащить голову и задохнулась.

Муж обнаружил супругу в таком положении, чтобы освободить женщину ему пришлось выбить стекло автомобиля. Мужчина вызвал скорую, но оказалось уже поздно, сообщают «Дни.ру».

Ранее замдиректора магазина «Пятерочка» в Самаре убил магазинного вора. Мужчина пытался совершить кражу, однако его задержала служба безопасности. В ходе разговора с мужчиной в подсобном помещении замдиректора торговой точки нанес ему удар битой по голове. Позже мужчина скончался в больнице, сообщает «ФедералПресс».

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Источник: «Дни.ру»
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