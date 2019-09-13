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Путин обсудил с Нетаньяху создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС

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Путин обсудил с Нетаньяху создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС

Сочи, 13 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили перспективы создания зоны свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Об этом журналистам рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги встречи лидеров двух стран.

«Упоминалась нацеленность сторон ускорить согласование договоренностей между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что одной из перспективных сфер сотрудничества Путин и Нетаньяху назвали туризм, обсудив вопросы российской собственности на территории Израиля.

«Израильское руководство оказывает содействие, чтобы эта собственность нормально функционировала, и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов Российской Федерации решались оперативно», — сообщил глава МИД РФ.

Путин обсудил с Нетаньяху создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС

Также стороны затронули тему подготовки заседания межправительственной комиссии двух государств, которое должно пройти до конца текущего года, наметив список вопросов для рассмотрения на этом заседании. Речь шла, в частности, об упрощении таможенных процедур и цифровой экономике.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что встреча российского лидера и премьера Израиля традиционно носила открытый и доверительный характер.

Напомним, Путин и Нетаньяху встретились накануне в Сочи. Двусторонние переговоры продолжались около трех часов. Как пишет «Газета.ру», в ходе диалога лидер РФ подчеркнул, что российско-израильские отношения «приобрели новое качество», в том числе в вопросах военного сотрудничества.

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Источник: ТАСС
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