Путин обсудил с Нетаньяху создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС

Сочи, 13 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили перспективы создания зоны свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Об этом журналистам рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги встречи лидеров двух стран.

«Упоминалась нацеленность сторон ускорить согласование договоренностей между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что одной из перспективных сфер сотрудничества Путин и Нетаньяху назвали туризм, обсудив вопросы российской собственности на территории Израиля.

«Израильское руководство оказывает содействие, чтобы эта собственность нормально функционировала, и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов Российской Федерации решались оперативно», — сообщил глава МИД РФ.

Также стороны затронули тему подготовки заседания межправительственной комиссии двух государств, которое должно пройти до конца текущего года, наметив список вопросов для рассмотрения на этом заседании. Речь шла, в частности, об упрощении таможенных процедур и цифровой экономике.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что встреча российского лидера и премьера Израиля традиционно носила открытый и доверительный характер.

Напомним, Путин и Нетаньяху встретились накануне в Сочи. Двусторонние переговоры продолжались около трех часов. Как пишет «Газета.ру», в ходе диалога лидер РФ подчеркнул, что российско-израильские отношения «приобрели новое качество», в том числе в вопросах военного сотрудничества.