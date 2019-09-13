Киев, 13 сентября. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что страна «находится под внешним управлением» и ей не стоит мечтать о «европейском» уровне жизни.

«То, что в Украине не будет европейского уровня жизни – это вполне понятно. Не только потому, что украинцы что-то делают не так. Украину пустили под раздел, под раздел ресурсов», — заявил Суслов в эфире телеканала «Черноморская», сообщает «ПолитНавигатор».

Бывший министр считает, что Украина становиться сырьевым придатком более развитых экономик , поскольку стране «навязывают политику извне».

«Мы все больше и больше переходим под внешнее управление. Мы стесняемся сами принимать решения, спрашиваем, в основном, у американцев», — отметил Суслов.

Он назвал Украину колониальной державой, с которой делают, что хотят.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что Украина превратилась «в сырьевой придаток развитых стран». По его словам, к этому привело соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Азаров напомнил, что Украина экспортирует в европейские страны недрагоценные металлы, а также продукты растительного происхождения.

О превращении страны в аграрно-сырьевой придаток также заявлял Виктор Медведчук.

«В 90-е годы прошлого века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира! А сейчас наша страна среди аутсайдеров», — подчеркивал политик.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. К власти пришли представители оппозиции. В апреле этого же года в стране началась гражданская война — Киев ввел войска на территорию Донбасса, где образовались ДНР и ЛНР. Жители этих республик не согласились с результатами госпереворота и не признали новую власть, сообщает «Газета.ru».