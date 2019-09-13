Посольство РФ возмущено решением о переносе памятника советскому маршалу в Праге

Прага, 12 сентября. Посольство РФ в Чехии возмущено решением пражских властей перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в музей.

«Решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу И.С. Коневу считаем возмутительным», — говорится в комментарии посольства РФ.

Дипломаты подчеркнули, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала. Этими действиями они оскорбляют память воинов Красной Армии, а также чехов и словаков, которые сражались за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма.

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что члены районного совета приняли решение перенести монумент в один из музеев. Планируется провести конкурс на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году, который будет установлен на место памятника Коневу.

Российские дипломаты выразили надежду, что памятник советскому маршалу останется на своем историческом месте, несмотря на решение муниципалитета. Они напомнили, что Чехия взяла на себя международные обязательства по охране исторических памятников. по Договору о дружеских отношениях между РФ и Чехией.

Напомним, памятник Коневу неоднократно был осквернен. Недавно вандалы разрисовывали монумент, написав на всех четырех постаментах даты — 1956, 1961, 1968, 2017, сообщает «Газета.ru»

Памятник маршалу Советского союза создали архитекторы Зденек Крыбус и Вратислав Ружичка. Он был установлен в столице Чехии 9 мая 1980 года.