Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» наследие СССР

Берлин, 13 сентября. Немецкий таблоид Bild разместил статью, в которой говорится о том, что оставшееся от советских войск после их вывода из Германии наследие превратилось в обломки и развалины. На них, как утверждают немецкий журналисты, лежит «проклятие».

Как пишет издание, следы пребывания советских войск на сегодняшний день можно найти повсеместно. Избавиться от них так и не удается, в этом то и заключается их «проклятие».

Глава одной из немецкой коммун Ральф Хензель привел следующий аргумент. По его словам, «после вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм», которые впоследствии были снесены, а на их месте был посажен лес, построена солнечная электростанция. Оставшиеся развалины сейчас пребывают под охраной исторических памятников, отметил Хензель.

На восстановление объектов надеются в комитете по охране памятников Германии. Однако при этом вызывает вопросы следующее — кто именно должен этим заниматься. В свою очередь из-за закона об охране памятников часть развалин снести нельзя, при этом другие находятся в частной собственности, ожидают ремонта или находятся на территории заповедников, сообщил журналистам мэр города Кенигсбрюк.

Bild также указывает на отсутствие денег, которые могли бы быть выделены на снос и уборку этих «бетонных гигантов».

Напомним, после распада Советского Союза Указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года Западная группа войск (временно дислоцировавшееся на территории Германии оперативно-стратегическое территориальное объединение ВС РФ) перешла под юрисдикцию России, взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск.