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ВВС Сирии нанесли удары по стратегически важным объектам боевиков в Идлибе

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ВВС Сирии нанесли удары по стратегически важным объектам боевиков в Идлибе

Дамаск, 13 сентября. ВВС Сирии нанесли авиаудары по объектам боевиков, которые были расположены в Идлибе.

Среди целей, которые поразили сирийские пилоты, была база беспилотников «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ). Она находилась в городе Аль-Шугур недалеко от Джиср-эш-Шугур в Идлибе.

Сообщается, что беспилотники террористов с этой базы использовались для нападения на российскую авиабазу Хмеймим. Дроны были оборудованы бомбами.

В дополнение к этим ударам сирийские военно-воздушные силы также наносили удары по позициям «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс под руководством «Джебхат ан-Нусры1»1, террористической организации, запрещенной в Российской Федерации) в городах Кафр-Набл, Дар-эль-Кабира, Хазарин, Кафр-Рома и в нескольких местах в районе Джабаль-эль-Арбаин в Идлиб, сообщает AMN.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: AMN
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