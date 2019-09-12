Бочаров Ручей, 12 сентября. Переговоры главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в резиденции президента РФ Бочаров ручей завершились. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе переговоров обсуждалось урегулирование в Сирии. Путин и Нетаньяху также условились продолжить диалог по военной линии.

«Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование», — сообщил глава российского дипломатического ведомства.

Как отметил Лавров, в ходе встречи Путин и Нетаньяху «договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных».

Министр также добавил, что «он хорошо развивается».

«С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилий», — резюмировал он.

Ранее в канцелярии главы израильского правительства отметили, что Путин и Нетаньяху в ходе переговоров в четверг, 12 сентября планируют обсудить «региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации».

Незадолго до этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью изданию РБК сообщил, что прямой контакт с Владимиром Путиным позволил предотвратить столкновение с Россией в Сирии. По его словам, оно было почти неизбежным «из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии».

Добавим также, что именно Российская Федерация внесла существенный вклад в разгром террористов в Сирии. Так, в результате действий Воздушно-космических сил РФ страна была освобождена от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1: на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.