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Никас Сафронов попал в ДТП в Барвихе

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Никас Сафронов попал в ДТП в Барвихе

Москва, 12 сентября. На Рублево-Успенском шоссе в Москве произошло ДТП с участием художника Никаса Сафронова. Как стало известно, медицинская помощь никому из участников аварии не потребовалась, ни один человек серьезно не пострадал.

Как сообщает KP.Ru, Сафронов торопился в Барвиху на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Около 20.30 в его «Рэндж Ровер» въехала «Киа».

«Это произошло где-то на третьем километре шоссе, — сообщил художник в интервью журналистам. — В машине сработала служба ГЛОНАСС, с нами сразу же связались и спросили, какая помощь нужна».

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, которые действовали профессионально, отметил Сафронов.

В свою очередь, сын художника Лукас признался, что, по его словам, «dозможно, у него смещение шейного позвонка»/

«Когда машина въехала, папу дернуло», — рассказал Сафронов-младший.

Ранее издание «Газета.ру» сообщила, что ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей» попало на видео.

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