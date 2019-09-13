Сирия итоги за сутки на 13 сентября 06.00: ВВС Сирии атаковали штаб «Ан-Нусры»*, покушение на бывшего лидера «Южного фронта» в Даръа

Сирия, 12 сентября. Неизвестные боевики совершили покушение на бывшего полевого командира «Южного фронта» в Даръа. ВВС Сирии атаковали штаб «Ан-Нусры»*. Международная коалиция нанесла авиаудар в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали штаб-квартиру боевиков в Идлибе и обмениваются ударами с джихадистами на западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершили налет на офис телекоммуникационной компании в Идлибе в городе Сармада, обменялось ударами с сирийскими военнослужащими на западе Алеппо и в Идлибе. .

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на боевиков «Демократических сил Сирии» в Ракке и Хасаке и в убийстве иранских ополченцев в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: перебросили конвой из 20 грузовиков и тяжелой военной техники к поселку Маар-Хатат на юге Идлиба.

Международная коалиция: нанесли авиаудар в окрестностях города Хасака, приняли участие в совместном рейде с бойцами SDF, провела воздушную разведку на западе провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: потеряли несколько бойцов в Ракке, направили 400 сотрудников военной полиции для охраны лагеря беженцев «Аль-Хол» в Хасаку, в городе Камышлы продолжают рыть тоннели, в Дейр-эз-Зоре повысили меры безопасности на всех блокпостах.

«Лива Самарканд»: на севере Алеппо в городе Аль-Баб похитили медиаактивиста, который выступал с критикой турецкой оккупации в Сирии.

Провинция Алеппо

Утром Сирийская арабская армия (САА) столкнулась с силами боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1в районе шоссе, связывающего провинции Алеппо и Дамаск. Сирийские военнослужащие обменялись ударами с радикалами и атаковали укрепления радикалов в районе поселков Тель-Багер и Заммар.

Радикалы «Тахрир аш-Шам» в поселке Батбу ворвались в муниципальное здание и захватили главу совета. По данным портала Step News дальнейшая судьба советника пока неизвестна как и причины похищения.

При поддержке Турции боевики группировки «Лива Самарканд» похитили активиста Абдула Раззака аль-Хаммуда из его дома в городе Аль-Баб. Медиаактивисту угрожает смертная казнь за открытую критику турецкой оккупации на севере Алеппо и произвола подконтрольных Анкаре радикалов. Боевики уже казнили двух родственников журналиста, о чем сообщает местный источник в сети Twitter (@HarbiehNadie).

Провинция Дейр-эз-Зор

По неподтвержденным данным, в пустыне Бадия исчез отряд военнослужащих САА. Вчера три автомобиля с двадцати семью бойцами отправились прочесывать местность в пустынном районе, которые граничит с провинцией Хомс, и, по словам корреспондента агентства Step News, перестали выходить на связь. Корреспондент сообщает, что они попали в засаду боевиков «Исламского государства», которые базируются в этом регионе и используют его в качестве отправной точки для своих атак против конвоев САА и союзных сил. Информация, однако, требует проверки, пока правительственные СМИ не подтвердят сообщения о пропавшей группе.

Два иранских бойца Корпуса стражей исламской революции были найдены убитыми к югу от города Меядин. Ополченцы были найдены со следами огнестрельных ранений в своем автомобиле, как сообщает Twitter-канал Euphrates News Network. За нападением могут стоять боевики «Исламского государства», скрывающиеся на западе провинции в пустыне или в приграничной с Ираком зоне.

Днем авиация международной коалиции провела разведывательную миссию над поселком Джазира на востоке провинции, как передает источник новостей в сети Twitter Euphrates Post. Источник также сообщил, что SDF усилили меры безопасности на КПП, после нападения на блокпост к востоку от города Ракка, в результате которого четверо курдских радикалов были убиты.

Провинция Даръа

В городе Даръа было совершено покушение на бывшего полевого командира Адхаана аль-Карада, который стал «символом примирения» сирийской армии и отрядов «умеренной оппозиции». В его автомобиль была установлена самодельная бомба, но сам он остался жив. Карад был полевым командиром «Южного фронта» (фракции «Сирийской свободной армии»). В 2018 году он выступал от вооруженной оппозиции на дипломатических переговорах с официальным Дамаском. В связи с последней серией нападений на бывших членов «Южного фронта», можно предположить, что командир мог быть атакован своими бывшими сторонниками из числа непримиримых противников Дамаска. Так, в городе Тасил три дня назад были убиты сразу несколько бывших боевика «Южного фронта».

Провинция Идлиб

Сирийские военнослужащие, дислоцированные в окрестностях города Хан-Шейхун, обстреляли позиции «Тахрир аш-Шам» в предместьях городов Хубейт, Кафр-Небель, Маарет-Хурма и на подступах к поселкам Хазарин и Хиш, как сообщает портал Halab Today TV. Сирийские военные самолеты начали обстрел штаб-квартиры альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и возглавляющей его «Джебхат Ан-Нусры»1 на юге Идлиба. Точечный удар ВВС Сирии нанесли по укрепления джихадистов в предместьях поселка Арбейн, о чем сообщает информагентство Masar Press Net. Уточнений о количестве жертв в результате атаки пока не поступало.

В городе Сармада боевики застрелили владельца телекоммуникационной компании, как сообщил новостной портал Step News. Как стало известно корреспонденту портала, все участники налета относились к клану Салим, которые поддерживают «Тахрир аш-Шам». Компания же принадлежала одному из членов рода. Таким образом члены клана использовали свое положение в террористической организации для того, чтобы расквитаться с родственником.

Турция направила конвой в поселок Маар-Хатат, где теперь дислоцируются турецкие войска. Автоколонна из 20 грузовиков и танков была замечена днем. Подкрепление пересекло утром сирийско-турецкую границу через погранпереход «Кафр-Лусин», как передает агентств Enab Baladi.

По информации источника в сети Twitter XXVII27, в Идлиб прибыла из Турции колонна гуманитарной помощи из 36 грузовиков от Организации Объединенных Наций и Арабского Красного Креста.

Провинция Ракка

По информации источника в Twitter Radio Al Kul, несколько членов курдской милиции «Асайиш» были застрелены в городе Ат-Табка неизвестными беовиками. Пострадало шесть курдских бойцов, четверо были убиты. В нападении подозревают ИГИЛ1, которое с начала апреля активизировало свои атаки на элементы SDF на востоке Сирии. Курды ввели комендантский час и перекрыли блокпосты, в жилых районах начались обыски.

ВС Турции и США провели четвертое совместное воздушное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат, о чем сообщило агентство Anadolu. Турецкие и американские самолеты совершили разведевательные полеты над городом Телль-Абъяд.

SDF арестовали в деревне Хашиша братьев Хашема Ахмед Аль-Аджими и Хасана Мустафу Аль-Аджими за то, что они появились в репортаже турецкого телеканала. Турецкие журналисты снимали материал о ходе совместного патрулирования силами Турции и США и попросили братьев дать комментарий. Через два дня SDF нашли братьев через социальные сети, о чем сообщает также Euphrates News.

Агентство Baladi News передало, что курды задержали на блокпосту у Ракки беженцев, которые хотели вернуться к себе домой в зоны контроля САА. В город также не пустили беженцев Дейр-эз-Зора, на том основании, что у них нет карточек перемещенных лиц. Гражданские, приезжающие в столицу провинции для лечения или для покупки товаров также не могут попасть в город, за исключением тех, которые в состоянии уплатить залог или предоставить приглашение от своих родственников, которые проживают в зоне курдской оккупации

Провинция Хасака

SDF провели рейд в районе Хамашами города Хасака, в результате которого были задержаны 30 человек, обвиняемых в связи с боевиками ИГИЛ, как сообщает портал SANA. Курды обыскали десятки домов. Некоторые из задержанных были избиты.

Американские ВВС в течение нескольких часов наносили воздушные удары по окрестностям города Хасака, в результате чего были разрушены дома и имущество местных жителей. Авианалет был совершен под предлогом преследования ячеек террористической организации ИГИЛ в регионе, о чем также сообщает SANA.

На севере провинции SDF продолжили рыть туннели в предместьях города Камышлы, как передало турецкое агентство Anadolu. Курдские радикалы остались на своих позициях в районе города Тель-Абъяд в провинции Ракка и не покинули своих позиций в городах Рас-аль-Айн и Камышлы, и кроме того, демонстративно разводят костры в некоторых районах, чтобы ухудшить видимость для турецких беспилотников.

По информации портала Euphrates Post боевики SDF направили в лагерь для беженцев «Аль-Хол» еще 400 сотрудников «Асайиш». В лагере участились случаи побегов и нападений на охрану. Большая часть жителей лагеря женщины и дети, но 2018 году SDF и международная коалиция во главе с США свезла в «Аль-Хол» семьи боевиков ИГИЛ, их вдов и детей. Всего, по оценкам Human Rights Watch, их 11 тысяч и они составляют самый потенциально опасный и нестабильный контингент лагеря, и без того разрываемый конфликтами. SDF откровенно не справляются с обеспечением нужд «Аль-Хола», или же не интересуются ими вообще. Только за 2019 год, по данным комиссии ООН, в лагере от инфекций и недоедания скончались 390 детей. Тем не менее, курды предпочли усилить охрану, а не решить гуманитарную проблему с беженцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.