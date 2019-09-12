Россия зафиксировала 24 случая обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки

Дамаск, 12 сентября. Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации. За прошедшие сутки зафиксировано 24 случая обстрела со стороны боевиков, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама. Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от нарушения режима прекращения огня и способствовать мирному урегулированию ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.