Россия в отличие от США не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны

Москва, 12 сентября. Россия в отличие от США не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности, заявила пресс-служба министерства обороны РФ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил вину за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на РФ. Он утверждает, что Москва якобы нарушала соглашение, что привело к выходу Вашингтона из ДРСМД.

Минобороны подчеркнуло, что ответственность за развал ДРСМД лежит только на Соединенных Штатах, а бездоказательные обвинения в адрес РФ о несоблюдении обязательств по договору использовались как предлог для выхода Вашингтона из соглашения.

«Россия не испытывала и не имеет на вооружении в отличие от США ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства», — говорится в сообщении ведомства.

Российское военное ведомство рассчитывает услышать от Запада «заверения о неприемлемости развертывания» на европейской территории американских ракет средней и меньшей дальности, к разработке которых Соединенные Штаты уже приступили.

Напомним, ДРСМД окончательно прекратил свое существование 2 августа 2019 года по инициативе США. Поводом для выхода Вашингтона из соглашения послужили безосновательные обвинения в адрес РФ: американская сторона утверждала, что Москва якобы не выполняет свои обязательства. При этом Россия не раз уличала Вашингтон в несоблюдении договора. Москва все обвинения категорически отрицает.