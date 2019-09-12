Подконтрольные США боевики в Сирии открыли огонь по заключенным в «Эр-Рукбане»

Дамаск, 12 сентября. Боевики подконтрольных Соединенным Штатам незаконных вооруженных формирований открыли огонь по мирным жителям, заключенным в лагере беженцев «Эр-Рукбан», об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По данным Минобороны РФ, боевики изъяли гуманитарный груз ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, доставленный в «Эр-Рукбан», и увезли его в пункт базирования группировки «Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо» (запрещена в РФ) в 2,5 километрах от лагеря. В четверг в ответ на требования мирного населения выдать гуманитарный груз, боевики открыли огонь.

Бакин отметил, что ООН, Россия, Сирия и другие заинтересованные стороны продолжают прикладывать усилия для разрешения гуманитарного кризиса в лагере беженцев «Эр-Рукбан» на территории оккупированной США зоны «Эт-Танф». Глава Центра призвал американское командование оказать давление на подконтрольные вооруженные группировки, обеспечить безопасность заключенных в лагере беженцев сирийцев и способствовать их скорейшей эвакуации.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.