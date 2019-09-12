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Российский турист утонул в Абхазии

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Российский турист утонул в Абхазии

Сухум, 12 сентября. В городе Пицунда в Абхазии произошел несчастный случай: в море утонул российский турист. Погибший является уроженцем Московской области.

Как рассказал помощник генерального прокурора по связям с общественностью Даур Амичба, ЧП случилось в минувший понедельник, 9 сентября, но опознать жертву сразу не удалось. 

Агентству Sputnik Абхазия помощник генпрокурора рассказал, что россиянин находился на отдыхе в Пицунде со своим братом по отцовской линии. Согласно сводкам метеослужбы, 9 сентября было сильное волнение на море. По данным доследственной проверки, турист увлекался плаванием. 

Амичба сообщил, что тело россиянина было направлено на судебно-медицинское исследование, признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», ранее турист из России утонул в районе пляжа Карон на острове Пхукет в Таиланде. 

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