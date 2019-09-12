Ургант пошутил над пьяным выступлением Билана в Самаре

Москва, 12 сентября. Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» пошутил над неудачным выступлением популярного певца Димы Билана в Самаре, на котором исполнитель появился пьяным.

Ургант напомнил, что в прошлом году героем похожего скандала стал актер театра и кино Михаил Ефремов. Ведущий отметил, что ни за Ефремовым, ни за Биланом «такого раньше не замечалось».

«Все дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу «Иванушки International» не выступать в Самаре», — пошутил 41-летний комик.

Дима Билан выступал в Самаре на Дне города. Жители города обратили внимание на неадекватное поведение артиста.

Билан обратился после скандального выступления к жителям Самары через Instagram, сообщили «Известия». Артист признался, что позволил себе перед концертом выпить. По его словам, он давно не употреблял спиртного и «не рассчитал». Исполнитель извинился перед жителями Самары за свое поведение и пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт, а также построить детскую площадку, сообщил «ФедералПресс».