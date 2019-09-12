Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Хомс

Дамаск, 12 сентября. Российские военные продолжают в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По словам Бакина, за прошедшие сутки представители Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в провинции Хомс. Жители населенного пункта Джабрия получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.

Глава Центра отметил, что всего российскими военными было проведено 2,2 тысячи гуманитарный акций и выдано более 3,5 тысяч тонн продовольствия. Кроме того, при содействии Центра за последние четыре года в Сирию вернулись более 625 тысяч человек, а в места довоенного проживания вернулось более 1,3 млн человек.

В настоящий момент в Сирии продолжается восстановление инфраструктуры и создание условий для возвращения сирийцев. По данным на 12 сентября, восстановлено 895 образовательных и 196 медицинских учреждений, а также 32,3 тысячи домов. Кроме того, отремонтировано более 1 тысячи километров автодорог.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.