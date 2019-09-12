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Путин рассчитывает, что в парламент Израиля придут ответственные политики

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Путин рассчитывает, что в парламент Израиля придут ответственные политики

Сочи, 12 сентября. Россия рассчитывает, что в новом парламенте Израиля будут работать ответственные депутаты, которые продолжат развитие отношений между Москвой и Тель-Авивом, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Глава российского государства сообщил, что Москве небезразлично, какие люди будут заседать в кнессете.

«Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений», — сказал Путин, обращаясь к Нетаньяху.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что придает особое значение взаимодействию РФ и Израиля в сфере безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, сотрудничество российских и израильских военных очень важным.

Напомним, парламентские выборы в Израиле запланированы на 17 сентября.

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