Сирия новости 12 сентября 22.30: «Лива Самарканд» намерена казнить журналиста, SDF направили 400 боевиков охранять «Аль-Хол»

Сирия, 12 сентября. «Лива Самарканд» намерена казнить журналиста из Алеппо. SDF направили 400 боевиков охранять «Аль-Хол». Сирийская армия обстреливает джихадистов на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали радикалов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и на западе провинции Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с правительственной армией на западе Алеппо и в Идлибе.

Курды: направили 400 сотрудников военной полиции для охраны лагеря беженцев «Аль-Хол» в Хасаке,

«Лива Самарканд»: на севере Алеппо в городе Аль-Баб похитили медиаактивиста, который выступал с критикой турецкой оккупации в Сирии.

Провинция Алеппо

По информации местного источника в сети Twitter Rana Alasad, Сирийская арабская армия (САА) столкнулась с силами боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1 в районе шоссе, связывающего провинции Алеппо и Дамаск. Ранее сирийские военнослужащие ударили по укреплениям радикалов в районе в районе поселка Тель-Багер и атаковали джихадистов у города Заммар. Радикалы вынуждены были отступить.

При поддержке Турции боевики группировки «Лива Самарканд» похитил активиста Абдула Раззака аль-Хаммуда из его дома в городе Аль-Баб. Медиаактивисту угрожает смертная казнь за открытую критику турецкой оккупации на севере Алеппо и произвола подконтрольных Анкаре радикалов. Боевики уже казнили двух родственников журналиста, о чем сообщает местный источник в сети Twitter (@HarbiehNadie).

Провинция Идлиб

По информации источника в сети Twitter XXVII27, в Идлиб прибыла из Турции колонна гуманитарной помощи из 36 грузовиков. Провизия и медицинские препараты были собраны для жителей Идлиба сотрудниками Организации Объединенных Наций и Арабского Красного Креста.

Тем временем сирийская армия наносит удары по опорным пунктам радикалов в предместьях города Кафр-Небель, у поселков Джарджаназ, Маар-Шамша, Дейр аш-Шарки и на высотах холма Тель-Манас, о чем сообщает новостной портал Halab Today TV. Сведений о потерях радикалов в живой силе и военной технике пока уточняются.

Провинция Ракка

Агентство Baladi News передает, что курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали на блокпосту к востоку от города Ракка беженцев, которые хотели вернуться в свои дома. По словам нашего корреспондента, силы SDF помешали более десяти семьям, которые проживали на территориях, которые сейчас находятся под контролем правительственной армии. Курды также помешали восьми семьям беженцев из провинции Дейр-эз-Зор въехать в город, на том основании, что у них нет карточек экспатриантов. Гражданские, приезжающие в столицу провинции для лечения или для покупки товаров из отдаленных поселений также не могут попасть в город, боевики SDF не пропускают и их. Курдская администрация ссылается на свой закон, принятый в прошлом году, который запрещает въезд лиц из соседних провинций в Ракку, за исключением тех, которые в состоянии уплатить залог или предоставить приглашение от своих родственников, которые проживают в зоне курдской оккупации

Провинция Хасака

По информации новостного портала Euphrates Post боевики SDF направили в лагерь для беженцев «Аль-Хол» еще 400 сотрудников так называемой курдской военной полиции «Асайиш». В последнее время в лагере участились случаи побегов, а также нападений на надзирателей. Большая часть жителей лагеря, количество которых составляет по примерным подсчетам гуманитарных организаций 70 тысяч человек – женщины и дети. В 2018 году SDF и международная коалиция во главе с США свезла в лагерь семьи боевиков «Исламского государства»1, их вдов и детей. Всего, по оценкам Human Rights Watch, их было 11 тысяч и они составляют самый потенциально опасный и нестабильный контингент лагеря, и без того разрываемый конфликтами с курдскими надзирателями. SDF откровенно не справляются с обеспечением нужд «Аль-Хола», или же не интересуются ими вообще. По данным комиссии ООН в лагере за 2019 год от инфекций и недоедания скончались 390 детей. Тем не менее, курды предпочли усилить охрану, а не решить гуманитарную проблему с беженцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.