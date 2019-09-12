Совбез ООН проголосовал за послабление оружейного эмбарго по ЦАР

Москва, 12 сентября. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил первое послабление эмбарго на поставки оружия в ЦАР. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул необходимость и в дальнейшем отстаивать смягчение эмбарго в отношении Банги.

Небензя отметил, что Россия отстаивала смягчение эмбарго с учетом военно-политической обстановки «на земле». Постпред РФ призвал в дальнейшем провести более глубокую модификацию центральноафриканского оружейного эмбарго. Вопрос будет вновь рассмотрен в январе 2020 года в рамках проекта очередной санкционной резолюции по ЦАР.

Небензя подчеркнул, что смягчение эмбарго необходимо для укрепления правительственных силовых структур, распространения госинститутов, обеспечения безопасности и правопорядка на всей территории ЦАР. Кроме того, это способствовало бы дальнейшей успешной реализации Хартумского мирного соглашения.

Постпред РФ при ООН напомнил, что Россия оказывает военно-техническую помощь ЦАР по просьбе официальный властей этой страны. Москва намерена и в дальнейшем предпринимать энергичные шаги по установлению прочного мира в ЦАР.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

Для урегулирования ситуации в стране в феврале текущего года было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами 14 вооруженных группировок. Стороны условились сообща работать над восстановлением страны и преодолением кризиса. На основе Хартумского соглашения было сформировано инклюзивное правительство ЦАР. В состав исполнительного органа вошли представители подписавших документ вооруженных группировок.