Сябитова раскритиковала семейный уклад Собчак

Москва, 12 сентября. Сваха из телевизионной программы «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала семейный уклад журналистки Ксении Собчак. Она назвала ее никудышной женой и матерью.

Телеведущая отметила, что наслышана о скандалах между 37-летней журналисткой и ее мужчинами.

«Пусть Ксюша на меня не обижается, я с точки зрения свахи говорю: жена она никудышная. Мать, в общем-то, тоже», — подчеркнула сваха в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Собчак не было смысла разводиться с первым супругом, актером театра и кино Максимом Виторганом, который «не пьет, не курит, не дебоширит», отметила телесваха. Сябитова пояснила, что звезда могла бы «поумерить собственную гордыню» и жить с Виторганом до тех пор, пока сын не пойдет в первый класс.

Сваха также обратилась к возлюбленному Собчак, театральному режиссеру Константину Богомолову.

«Пусть ее потенциальный муж ломает себе голову — не лучшую жену берет», — сказала Сябитова.

Весной Собчак и Виторган подтвердили слухи о расставании. Однако, по словам журналистки, им удается воспитывать сына вместе.

Свадьба Собчак и Богомолова запланирована на 13 сентября. По данным СМИ, торжество пройдет в торговом комплексе «Петровский пассаж». Журналистка также сообщила, что собирается обвенчаться с режиссером.