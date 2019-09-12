Захарова высмеяла Цимбалюка за попытку улизнуть от вопроса о Вышинском

Москва, 12 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила в тупик журналиста украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка вопросом об интервью с Кириллом Вышинским, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Цимбалюк заявил, что хотел бы выяснить у главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, откуда у него медаль «За возвращение Крыма». Захарова удивилась, что же мешает украинскому журналисту УНИАН взять интервью у Вышинского и спросить у него лично. В ответ Цимбалюк замялся и попытался уйти от вопроса, выразив надежду «что СБУ к нему не придет».

Столь нелепый ответ украинского журналиста вызвал заразительный смех у Захаровой. Представитель МИД РФ повторила вопрос еще раз.

«Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе, как представитель УНИАН, наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы», — заявила Захарова.

Цимбалюк ответил, что, будучи главным редактором, он бы взял у Вышинского интервью, однако далее последовал ряд отговорок. Захарова парировала Цимбалюку, что речь идет исключительно о проблемах в украинских СМИ: они не могут позволить себе брать интервью у российских представителей.

«Вы пишете о России, являясь собкором украинского СМИ в РФ, но при этом интервью вы не берете. Вы не даете возможность вашей аудитории видеть прямую речь. Это классическое проявление пропаганды, когда прямая речь недоступна аудитории и приходит только в вашем изложении», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ предположила, что сейчас наступил тот самый момент, когда украинские СМИ могут что-то повернуть в информационной политике СМИ, прекратить пропаганду и начать нормальную журналистскую работу, сообщает «Царьград».

Кроме того, в ходе брифинга Цимбалюк нарушил этикет мероприятия и задал Захаровой провокационный вопрос о том, «молится ли она за героев Новороссии». Захарова опешила от такого некорректного и вызывающего вопроса. Официальный представитель МИД РФ напомнила украинскому журналисту, что он находится на брифинге российского ведомства, в России церковь отделена от государства.

Извинившись перед другими корреспондентами и отметив, что говорит не как официальный представитель МИД РФ, а как обычный человек, Захарова посоветовала Цимбалюку сходить в церковь и увидеть, что в России молятся за мир на Украине.