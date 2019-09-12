Путин отметил важность взаимодействия РФ и Израиля в сфере безопасности

Сочи, 12 сентября. Президент России Владимир Путин заявил в четверг на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что придает особое значение взаимодействию Москвы и Тель-Авива в сфере безопасности.

Глава российского государства, обращаясь к израильскому премьеру, заявил, что в значительной степени благодаря усилиям Нетаньяху отношения между Россией и Израилем приобрели «новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества».

Путин подчеркнул, что взаимодействие между странами очень важно, «особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма». Нетаньяху в свою очередь назвал сотрудничество между военными России и Израиля значимым.

Ранее стало известно, что российский лидер принял приглашение израильского коллеги посетить Тель-Авив в начале 2020 года.