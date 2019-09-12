Неизвестный миллионер заплатил крупную сумму за ужин с Семенович

Москва, 12 сентября. Известная российская певица и обладательница одного из самых больших бюстов в России Анна Семенович отправится на свидание с миллионером, который его купил. Об этом экс-участница группы «Блестящие» рассказала в интервью на радио.

Недавно Анна Семенович стала гостьей на «Вечернем шоу» с Аллой Довлатовой, которое выходит в эфире «Русского радио», сообщают «Дни24». В ходе беседы с ведущей певица рассказала, что скоро будет ужинать в компании одного неизвестного миллионера, который заплатил за свидание со звездой крупную сумму денег.

При этом Семенович призналась, что лично с мужчиной не знакома и ранее никогда его не видела.

Оказалось, что свидание организовано не из-за большого самолюбия певицы. Недавно Семенович стала участницей национального проекта «Экология», в рамках которого она теперь выступает в защиту исчезающих амурских тигров. Для сбора средств для помощи животным был проведен благотворительный аукцион, на котором звезда в качестве лота и определила свидание с собой.

В результате желающий провести вечер в компании Анны и одновременно состоятельный кандидат нашелся. Средства, которые он заплатил за свидание со звездой, будут направлены на спасение исчезающих хищников.

Довлатова решила узнать у певицы, возможно ли, что между ней и ее новым тайным кавалером после встречи завяжутся какие-то отношения. Семенович однозначного ответа на этот вопрос не дала, но и отрицать такой вероятности не стала. Певица подчеркнула, что в этой жизни возможно все.

Анна Семенович давно осознала все преимущества своей фигуры и уже неоднократно находила им полезное применение. Например, недавно она пообещала, что будет спасать мужчин своей шикарной грудью от инсульта. Такое решение артистка объяснила тем, что любование женской грудью помогает мужчинам избавиться от стресса и сократить риск инсульта до 50%.

Анна Семенович — российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица, в прошлом солистка группы «Блестящие». Свою творческую карьеру она начала после травмы, поставившей крест на ее спортивных достижениях. Анна стала знаменита не только благодаря спорту и музыке, но и благодаря своим пышным формам, которые в свое время сделали девушку обладательницей титула «Мисс бюст».