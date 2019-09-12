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Путин принял приглашение президента Израиля посетить страну в начале 2020 года

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Путин принял приглашение президента Израиля посетить страну в начале 2020 года

Сочи, 12 сентября. Президент России Владимир Путин намерен посетить Израиль на памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения концлагеря Освенцим и Дня Холокоста. Глава государства сообщил о своих планах во время встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Глава российского государства сообщил, что израильский президент пригласил приехать в страну в начале 2020 года в связи с освобождением Освенцима и Дня Холокоста.

«Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль», — сказал российский лидер.

Летом глава Израиля Реувен Ривлин заявил, что в еврейском государстве ждут с визитом российского лидера в начале следующего года.

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