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12 сентября 2019
Спецслужбы США вмешиваются в дела России через «Проект» завербованного журналиста Баданина
Основатель «Проекта» Сергей Баданин был завербован спецслужбами США для выполнения основной задачи – раскачивания обстановки в России путем публикаций «расследований», выгодных для американских структур.
Журналисты-расследователи - новое «оружие» спецслужб
Сегодня в России появляется все больше СМИ, специализирующихся на поиске, обработке и распространении информации. Одни работают открыто, не скрывая ни своих источников финансирования, ни связей, ни целей, они обычно являются специальными расследовательскими отделениями крупных изданий. Другие же работают «в темную», информация о них в открытых источниках практически отсутствует, а их материалы нацелены не на раскрытие правды, а на организацию скандалов.
Таких «темных» расследователей используют для ведения так называемых информационных войн – уничтожения репутации противника, дезинформации и распространения откровенно лживых сведений под видом журналистской правды. Наиболее известным в России конвейером фейков является так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального, где научились мастерски возводить на основе пары реальных фактов целые небоскребы из лжи, фейков и вбросов. Но недавно у ФБК появился опасный конкурент, который работает куда аккуратнее и правдоподобнее – «Проект» Романа Баданина. Отдел расследований ФАН выяснил, в чьих интересах действуют новая группа псевдорасследователей, и каких целей они добиваются.
Обучение Баданина в Стэнфорде
Баданин является довольно известным журналистом в информационной среде. Но не с хорошей стороны. С 2001 года он успел поработать сразу в нескольких изданиях – «Газета.ru», «Forbes», «Интерфакс», «Дождь» и РБК. И ото всюду он уходил со скандалом. Так, с «Дождя» Баданин ушел уже находясь под следствием, его обвиняли в клевете.

После этого неожиданно для всех журналист отправился в США на обучение в Стэнфорде. Данный университет спонсируется, в том числе, филиалом «Горбачев-Фонда», в котором журналист начинал свою карьеру. Американская сторона сомнительным образом оказала финансовую поддержку Баданину через стипендию Джона Найта – ему выдали 85 тысяч долларов и полностью оплатили учебу и проживание. Эта премия назначается иностранным журналистам, которых обучают расследовательской деятельности, после чего отправляют их в родные страны. Примечательно, что дочь упомянутого выше Алексея Навального также поступила на обучение в Стэнфорд.
Этот именитый американский университет является частным, однако во второй половине XX века он оказался замешан сразу в нескольких скандалах, которые выявили прямые связи между руководством учебного заведения и американскими спецслужбами. Самым известным является Стэндфордский тюремный эксперимент, проведенный в стенах университета по заказу Военно-морского флота США. Так же интерес к университету проявляло ЦРУ, тайно спонсировавшее эксперименты по изучению наркотика ЛСД на сознание людей. Кроме того, хорошо известно об интересе ЦРУ и Пентагона к научной деятельности Сергея Брина, ставшего одним из создателей Google. Будучи аспирантом Стэндфордского университета, о своих успехах в создании первой общедоступной поисковой интернет-системы он докладывал докторам Бхавани Турайсингхаму и Рику Стейнхейзеру, работавшим на разведывательное управление, а не своим научным руководителям.
«После возвращения из Стэнфорда Роман изменился, стал каким-то наглым, заносчивым. И перестал считать деньги, фактически сорил ими. Потом до его круга общения стали доходить слухи, что по пьяной лавочке он рассказывает, что еженедельно ходит в американское посольство и его там так ценят, что готовы деньги выдавать мешками. Еще шутил, что даже если посадят, то за него дипломаты впрягутся. Короче, он даже не отрицал, что работает на американцев. После этого часть из его компании просто демонстративно от него отвернулись, но он набрал оппозиционный молодняк на огромные зарплаты»
Рассказал нам один из знакомых главреда «Проекта» (запись разговора есть в распоряжении редакции).
Как видно, Роман Баданин не на ровном месте решил создать свой «Проект» и податься в журналисты-расследователи. Для этого он прошел специальное обучение в США, причем обучение это было оплачено американским правительством и частными спонсорами. А тот факт, что Баданин начал свою деятельность в «Горбачев-Фонде», связанном через свой американский филиал со Стэнфордом, говорит о том, что Романа давно просматривали и готовили к роли выгодного для своих интересов «расследователя» в России.
«Там все начинается с собеседования с представителями властей. Но эти представители на самом деле обычные «ЦРУшники». Мне тоже делали такое предложение, когда я приезжал на курсы для журналистов в США. Но сотрудничать отказался – одно дело гражданская позиция и совершенно другое – госизмена. Баданин, видимо, заморачиваться не стал»
Заявил нам один из оппозиционных журналистов Москвы.
Вербовка Баданина американскими спецслужбами
Знаковым моментом в карьере Баданина стало знакомство с Елизаветой Осетинской, которая была его коллегой и главредом РБК. Осетинская ушла с должности в издании для получения образование за рубежом. Выбрала она для этого небезызвестный Стэнфорд, куда позже отправится и Баданин. Журналистка тоже получила стипендию Джона Найта – солидные деньги, полную оплату обучения и проживание в стенах университета. Пройдя курсы «правильного для США» журналиста, Осетинская вернулась в Россию и открыла издание The Bell на западные средства.

Баданин фактически полностью повторил путь Осетинской. Заинтересованные «навыками в создании фейков» и получившие рекомендацию о журналисте со стороны его бывшей коллеги спецслужбы США грамотно использовали момент и завербовали его. Американские структуры предложили ему ту же стипендию Найта, оплату обучения и проживания. Другими словами, американские спецслужбы в отношении Баданина действовали по уже отработанной с Осетинской схеме.

«Осетинская напрямую получала деньги из Госдепа, а сама передавала в ответ весьма подробные отчеты о российских депутатах, военных, сотрудниках ФСБ. Она на диктофон записывала каждое общение и потом раз в месяц передавала флэшки с кем-то из сотрудников неизвестным лицам. Многие из них даже не говорили по-русски»
Сообщил нам бывший сотрудник The Bell.
Неудивительно, что, приехав в Россию, и Баданин на примере своей бывшей коллеги по РБК создал медиа «Проект», который ведет «расследования» в отношении политиков и деятельности власти. Оба журналиста отрабатывают политический заказ спецслужб США и пользуются полученными навыками создания «цветных революций» и раскачивания обстановки в странах, а также переданными ресурсами.

Стоит отметить, что эти ресурсы крайне обширны. Чтобы вложенные в Баданина средства не пропали зря, спецслужбы США передали ему в руки ранее недоступные возможности. К примеру, «Проект» ведет тесное сотрудничество с американским изданием The Daily Beast, выпуская совместные «расследования». Главным редактором данного СМИ является Джон Авлон, который женат на правнучке 31-президента США Герберта Гувера. И тоже является выпускником Стэнфорда. В качестве источников издания зачастую выступают зарубежные спецслужбы различных стран, что лишний раз подтверждает связь СМИ с американскими структурами разведки. Другими словами, информация о расследованиях и деталях работы для Баданина передается фактически из первых уст от лиц, находящихся в самых высоких эшелонах власти США, ЦРУ и АНБ.
Наследие 90-х
После окончания исторического факультета МГУ Баданин начал активно сотрудничать с «Горбачев-Фондом». Официально эта организация занимается безобидным изучением истории Перестройки и последовавших за ней процессов. Вот только для простого исторического общества фонд слишком бережно хранит секреты своего финансирования. Например, нигде точно не указано, какие именно организации или благотворители переводят сотни тысяч долларов на глобальные программы международного уровня.

Тем не менее, журналистам удалось выяснить, что у московского «Горбачев-Фонда» имеются дубликаты сразу в нескольких западных странах. Этот факт в руководстве организации не просто скрывают, но всячески отрицают. Тем не менее в США зарегистрированы Gorbachev Foundation и Gorbachev Foundation North America. Inc в Калифорнии и Массачусетсе соответственно. Кроме того, штаб-квартиры фонда зарегистрированы также в Германии (Mikhail Gorbachev Award GmbH) и Люксембурге (Gorbachev Foundation Luxembourg).
Очевидно, что такие организации на территории США не могут быть созданы без тщательной проверки и вовлеченности в процесс работы организации спецслужб. Каждое действие подобных компаний строго контролируется различными американскими структурами и координируется ими.

Все четыре известных организации занимаются сбором «пожертвований» от неустановленных лиц. Вполне вероятно, подобные организации могут быть и в других европейских странах. Но в связке с Романом Баданиным стоит особое внимание обратить на калифорнийский Gorbachev Foundation, спонсирующий обучение «перспективных» российских граждан в университете Стэнфорда.
Кто платит, тот и заказывает
Впрочем, стоит отметить, что в самой Америке расследовательская деятельность журналистов является нормой. Многочисленные организации, аналогичные «Проекту» и ФБК работают на благо общества, выполняя свои изначальные задачи – борьба с коррупцией и организованной преступностью. Но все же есть одно значительное различие между тем, как команды журналистов-расследователей работают в США, и тем, что наши заморские партнеры навязывают нам.

Основной принцип любой американской расследовательской организации – это максимальная открытость. По этой причине СМИ подобного плана обязательно регистрируются внутри страны, а их финансирование можно отследить вплоть до цента. Это не гарантирует, что журналист будет непредвзят, но любой читатель, заинтересовавшийся тем или иным материалом, может легко найти, кто спонсирует автора расследования, а значит понять, в чьих интересах оно могло быть проведено.

Интересно, что Баданин обратил внимание на этот нюанс еще будучи в Стэнфорде, когда начал планировать бюджет своего «Проекта». По его подсчетам, для нормальной работы новой организации требовалось 500 тысяч долларов в год. Тогда же он пожаловался, что в России такой суммы он собрать не сможет – по оценке журналиста, за последние 10 лет отечественные частные фонды потратили на поддержку журналистики только 16 миллионов долларов. Однако сегодня «Проект» Баданина работает, в связи с чем возникает вопрос, где же он взял необходимые средства. А ответить на него просто не получится, потому что все финансирование нового медиа тщательно скрыто, вопреки всем принципам, которым журналиста, по идее, должны были обучить в Стэнфорде.
Ничего русского
После ряда скандальных публикаций «Проекта» многие журналисты заинтересовались деятельностью медиа. Чтобы понять, в чьих интересах в Сеть вбрасываются псевдорасследования, необходимо было понять, откуда новоявленные «расследователи» получают деньги. Одними из первых этим вопросом озадачился в RT. После тщательной проверки выяснилось, что российский «Проект» не такой уж и российский.

Как оказалось, свое детище Роман Баданин зарегистрировал в Литве. При этом в регистрационных данных был указан адрес штаб-квартиры - 2323 Byron St Palo Alto, CA 94301. Именно там проживал журналист во время обучения в Стэнфорде, это буквально в нескольких километрах от университета.
Кроме того, еще одно необычное юридическое лицо было зарегистрировано в то же самое время в американском штате Делавэр.
Но на этом прямая связь с финансовыми источниками «Проекта» теряется. Очевидно, что структура связана с США, но там деятельностью непонятной организации не спешат интересоваться.
Информационный терроризм международного уровня
Однако в апреле 2019 года Роман Баданин дал интервью радиостанции «Эхо Москвы». В ходе разговора он поведал о своих тесных связях с Джаредом Райли, руководителем Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Это еще одна расследовательская организация, работающая по тем же принципам, что и «Проект», но в глобальном плане.

ICIJ также зарегистрирована в США, прямо в Вашингтоне, а ее источники финансирования весьма туманны. Занимается организация глобальным шантажом. В 2016 году по скрытым каналам в распоряжение ICIJ попали так называемые Панамские документы – компрометирующая информация о крупных бизнесменах, корпорациях и политиках международного уровня. С тех пор организация «сливает» информацию прессе против тех или иных неугодных людях. Так, например, вынудили уйти со своего поста премьер-министра Исландии. Действует консорциум очевидно по заказу, иначе невозможно объяснить тот факт, почему «честные» журналисты «сливают» информацию дозировано и только против конкретных людей.
Свои источники финансирования ICIJ тщательно скрывает. Однако в случае с этой организацией есть небольшая зацепка. Это сегодня подобные американские структуры не любят выставлять на показ своих истинных хозяев, но еще несколько десятилетий назад все было ровно наоборот – американцы очень гордились тем, как подминают под себя другие государства с помощью финансов, информации и прямых военных вторжений. Поэтому спонсоры таких «операций» могли без лишней скромности красоваться на публике.

ICIJ является детищем другой расследовательской организации – «Центра за общественную порядочность» (CPI). Так как эта структура работает непосредственно внутри самих Штатов, то информация о ней максимально открыта. Например, в открытом доступе находится список спонсоров.

Основные финансовые поступление в CPI, а следовательно, и в ICIJ, идут из таких структур, как Фонд Рокфеллера, Фонд Макартуров, Фонд Мотта и других. Бросается в глаза присутствие Фондов «Открытого общества». В отличие от других «благотворителей» владелец этой организации предпочитает не афишировать свое имя – Джордж Сорос.
Плацдарм для революций
Американский и британский миллиардер печально прославился в мире тем, что именно через его структуры западные спецслужбы организуют «цветные революции», переписывают историю, уничтожают культуру народов и дестабилизируют целые регионы. В России многочисленные фонды Сороса, обосновавшиеся тут в 90-е годы, признаны нежелательными и выдворены из страны. Так что связь миллиардера со скандальными Панамскими документами и американским «международным» консорциумом журналистов вполне предсказуема.
Особое внимание в списке спонсоров CPI привлекает Стипендия Джона Найта, та самая организация, что спонсировала обучение Романа Баданина в университете Стэнфорда. То есть устанавливается прямая связь между «Проектом» Баданина и ICIJ его друга Джареда Райли. А значит, обе организации, зарегистрированных в США, с высокой долей вероятности финансируются из одних источников. В пользу этого говорит и тот факт, что задачи выполняют одинаковые – дестабилизация обстановки в несогласных с политикой США странах.

Становится понятно, каким образом Баданин создает свои материалы с использованием специфических разведывательных данных, и получает финансирование в рамках деятельности медиа «Проект», требующей как минимум по 500 тысяч долларов в год.
«Сейчас на российском рынке СМИ очень странная ситуация. Оппозиционных журналистов кто-то не просто подкармливает деньгами, а дает им эксклюзивную информацию, записи прослушки, взломанные соцсети. Все это похоже на работу именно ЦРУ, методы которого не особо поменялись за последние 50 лет. Баданин и его команда, обычные журналисты, не получающие даже допуска в Госдуму, получают информацию, которую другие СМИ никогда не получат. Налицо тот факт, что им ее передают спецслужбы. И они не российские. Тот же Баданин и его сотрудники постоянно уезжают в Европу, а возвращаются с сенсационными сведениями. Каждый раз. И это уже о многом говорит»
Рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.
Сомнительная деятельность Баданина и «Проекта» уже интересовала российские спецслужбы, которые вели слежку и подвергали деятельность журналиста тотальному контролю. Были найдены определенные материалы, доказывающие его работу с западными спецслужбами, но они пока не представлены общественности, рассказал источник в правоохранительных органах.

Очевидно, что данный материал наиболее ярко описывает весь путь журналиста в рамках его карьеры и псевдожурналистской деятельности, которая заключается в искажении фактов и манипуляции данными. Принцип работы «расследователей» в «Проекте» построен на неподкрепленной фактами и доказательствами информации.
Сотрудники «Проекта» используют недостоверные или неполные данные, уверяя общественность, что в наличии медиа есть все необходимые доказательства, однако предоставлять они их не стремятся, поскольку это может нанести кому-либо вред, или информация значится под грифом «секретно». Другими словами, отсутствие доказательств они оправдывают надуманными причинами. Так называемыми журналистами «Проекта» искажаются данные и производится манипулирование информацией в выгодном для заказчика ключе. Такую деятельность нельзя признать журналистской.

Очевидно, российские спецслужбы должны провести тщательную проверку таких агентов влияния как Баданин или Осетинская и предотвратить осуществление на территории России подрывной деятельности. В любой другой стране их бы уже арестовали за госизмену или вмешательство. Но у нас им все спускают с рук. Демократия или глупость? Скорее похоже на диверсию.
Отдел расследований ФАН в ближайшее время расскажет вам, чем знамениты авторы «Проекта» и как этот ресурс шантажировал чиновников, чтобы пытаться получать от них секретную информацию.
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