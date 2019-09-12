Спецслужбы США вмешиваются в дела России через «Проект» завербованного журналиста Баданина

Впрочем, стоит отметить, что в самой Америке расследовательская деятельность журналистов является нормой. Многочисленные организации, аналогичные «Проекту» и ФБК работают на благо общества, выполняя свои изначальные задачи – борьба с коррупцией и организованной преступностью. Но все же есть одно значительное различие между тем, как команды журналистов-расследователей работают в США, и тем, что наши заморские партнеры навязывают нам.



Основной принцип любой американской расследовательской организации – это максимальная открытость. По этой причине СМИ подобного плана обязательно регистрируются внутри страны, а их финансирование можно отследить вплоть до цента. Это не гарантирует, что журналист будет непредвзят, но любой читатель, заинтересовавшийся тем или иным материалом, может легко найти, кто спонсирует автора расследования, а значит понять, в чьих интересах оно могло быть проведено.



Интересно, что Баданин обратил внимание на этот нюанс еще будучи в Стэнфорде, когда начал планировать бюджет своего «Проекта». По его подсчетам, для нормальной работы новой организации требовалось 500 тысяч долларов в год. Тогда же он пожаловался, что в России такой суммы он собрать не сможет – по оценке журналиста, за последние 10 лет отечественные частные фонды потратили на поддержку журналистики только 16 миллионов долларов. Однако сегодня «Проект» Баданина работает, в связи с чем возникает вопрос, где же он взял необходимые средства. А ответить на него просто не получится, потому что все финансирование нового медиа тщательно скрыто, вопреки всем принципам, которым журналиста, по идее, должны были обучить в Стэнфорде.

