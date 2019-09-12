Спецслужбы США вмешиваются в дела России через «Проект» завербованного журналиста Баданина

Однако в апреле 2019 года Роман Баданин дал интервью радиостанции «Эхо Москвы». В ходе разговора он поведал о своих тесных связях с Джаредом Райли
, руководителем Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Это еще одна расследовательская организация, работающая по тем же принципам, что и «Проект», но в глобальном плане.
ICIJ также зарегистрирована в США, прямо в Вашингтоне, а ее источники финансирования весьма туманны. Занимается организация глобальным шантажом. В 2016 году по скрытым каналам в распоряжение ICIJ попали так называемые Панамские документы – компрометирующая информация о крупных бизнесменах, корпорациях и политиках международного уровня. С тех пор организация «сливает» информацию прессе против тех или иных неугодных людях. Так, например, вынудили уйти со своего поста премьер-министра Исландии. Действует консорциум очевидно по заказу, иначе невозможно объяснить тот факт, почему «честные» журналисты «сливают» информацию дозировано и только против конкретных людей.