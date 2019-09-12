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Нетаньяху и Шойгу обсудили вопросы координации по Сирии

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Нетаньяху и Шойгу обсудили вопросы координации по Сирии

Сочи, 12 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели полуторачасовую встречу в Сочи в четверг.

Государственное радио Израиля «Кан» со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника из состава делегации сообщило, что на встрече Нетаньяху и Шойгу обсудили вопросы безопасности и улучшение координации между военными двух стран по Сирии. Премьер-министр Израиля на встрече заявил, что возросшая активность Тель-Авива в отношении Ирана связана с тем, что Тегеран якобы наращивает усилия для атаки на Израиль с территории САР.

Кроме того, в четверг состоится встреча Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и обменяются актуальными мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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