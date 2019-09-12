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ФАН-ТВ

Петербуржцам вручили премию Александра Невского. ФАН-ТВ

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Премию правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» вручили 12 сентября в Северной столице. Лауреатами награды стали 10 человек. Торжественную церемонию провели в духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Вручал премии избранный губернатор города Александр Беглов.

Петербуржцам вручили премию Александра Невского. ФАН-ТВ

В числе награжденных: научный сотрудник музея Суворова, председатель объединенного Совета ветеранов, начальник поисково-спасательный службы и другие, внесшие большой вклад в развитие города. Премию имени Александра Невского вручали по пяти номинациям: «Возрождение», «Единство и мужество», «Патриотизм», «Создание и сохранение культурных памятников», «Служение». Награжденные получили дипломы и статуэтки Александра Невского.

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