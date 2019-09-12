Цифровой памятник советскому солдату появился в Таллине

Таллин, 12 сентября. На площади Тынисмяги в Таллине появился цифровой памятник советским воинам-освободителям. Бронзовый памятник демонтировали 12 лет назад.

Увидеть так называемого «Бронзового солдата» или «Русского Алешу» можно с помощью приложения с дополненной реальностью. Монумент привязан геотегом к площади Тынисмяги.

Открытие виртуального памятника приурочили к годовщине установки монумента — 22 сентября 1947 года, а также к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Русскоязычное население Эстонии было против демонтажа памятника в 2007 году. Это спровоцировало массовые беспорядки, во время столкновений погиб россиянин Дмитрий Ганин.

По словам координатора проекта «Сеть» Глеба Крайника, Алешу демонтировали кусками. Сначала распилили сам памятник, а потом добрались до Вечного огня.

«Делалось это очень громко, это была политическая игра. По-моему, это самое громкое дело с демонтажом памятника», — активист, его цитирует «360».

По словам Крайника, оцифровка памятника — процесс продолжительный. Обычно ее выполняют по фотографиям, а затем выполняют 3D-скульптуру, либо делают вручную настоящие скульпторы.

Авторы проекта ждут реакции жителей Таллина, пока памятник оценили только русскоязычные пользователи. Им понравилась идея дать вторую жизнь знаменитому мемориалу.

В МИД России неоднократно критиковали власти Польши и Эстонии за инциденты с советскими памятниками. В министерстве подчеркивали, что полиция не расследует происшествия, связанные с вандализмом в отношении мемориалов советским солдатам.