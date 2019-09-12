Депутата Рады сняли разгуливающим по залу заседаний в одних носках

Киев, 12 сентября. Депутат новой Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий на заседании был замечен разутым. Об этом свидетельствуют фото, на которых депутата сняли разгуливающим по залу заседаний в одних носках

Фото босоногого депутата на личной странице в Facebook опубликовала журналист Варвара Квитка. Девушка придумала к снимкам свой вариант подписи.

«Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа Алексей Жммеренецкий ходит в парламенте б̶о̶с̶и̶к̶о̶м̶ в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут? Лайфхак: носите носочки потоньше или тапочки в пакетике. Как говорят школьники — «переобувачку»/«сменку», — подписала фотографии Квитка.

Пользователи соцсети вслед за ней тоже не смогли оставить такие редкие кадры без внимания и выразили мнение о том, почему же все-таки нардеп решил снять туфли.

«Просто человек чувствует себя на работе как дома», — предположил один из пользователей. «Клевые носки», — отметил другой. «Мама, я надел носочки!», — придумал третий. «А где халатик?», — поинтересовался пользователь. «Вам не угодишь. Надя Савченко босиком ходила и ничего. А этот уже «почти» обутый», — заключил кто-то. «Надо было посмотреть, ремень у него на брюках был?», — задался вопросом другой.

Сам депутат на эти фото пока никак не отреагировал. Причины, по которым он решил на этот раз отказаться от туфель, также остаются неясными.