Антироссийский «Проект.медиа» открыто учит россиян покупать наркотики в Интернете

Москва, 12 сентября. «Проект.медиа» опубликовал статью о деятельности крупнейшей онлайн-площадки по продаже наркотиков. После публикации спрос на запрещенные вещества в РФ значительно увеличился.

«Проект.медиа» без стеснения называет себя «независимым изданием», которое работает в сложных жанрах: расследование и репортаж. В действительности же, издание отрабатывает заказы своих спонсоров и публикует заказные статьи.

В июне «Проект.медиа» представил рекламную статью об онлайн-магазине наркотиков, которая не слишком хорошо замаскирована под расследование. Из рекламного материала читатель издания узнает, что «торговля наркотиками — прибыльный бизнес». Журналисты даже подготовили специальный словарь, чтобы новички в мире наркотиков смогли без труда разобраться в новых словах. В рекламной статье рассказывается, что регистрация на сайте бесплатная и даже рекомендуют завести биткойн-кошелек. Журналисты подробно описывают способы передачи наркотиков и приводят расценки в разных регионах РФ.

«Торговую площадку» по продаже наркотиков «Проект.медиа» неустанно расхваливает, называя IT-продуктом с высоким уровнем шифрования и анонимности. Журналисты отмечают слаженность и высокоорганизованность преступников, которые распространяют наркотики. Издание восхищается тем, что капитализация «супермаркета наркотиков» достигает нескольких миллиардов, при этом он «живет» куда дольше своих западных аналогов. При этом азартным людям «Проект.медиа» рекламирует наркотические «рулетки».

После прочтения материала создается ощущение, что наркотики – это высокотехнологичный, прибыльный бизнес без лишних рисков и затрат и с высоким заработком. Судя по всему, статья написана именно для того, чтобы привлечь к наркоторговле как можно больше людей.

Статья сопровождается красочной инфографикой о том, сколько стоит каждый наркотик, какие наркотики «в моде» в регионах РФ. Авторы даже делают вывод о благосостоянии региона, исходя из стоимости наркотиков. Неудивительно, что после публикации статьи спрос на наркотики в России резко вырос. «Проект.медиа» опубликовало четкую инструкцию, как покупать запрещенные вещества.

Очевидно, что статья была подготовлена по заказу спонсоров «Проект.медиа», главным из которых является американский Фонд в поддержку демократии, напрямую подконтрольный Государственному департаменту США. Фонд регулярно выделает изданию гранты на «развитие». Главным редактором издания является бывший сотрудник «Дождя» Роман Баданин. Он создал «Проект.медиа» после обучения в Стэндфорском университете по программе для журналистов Fellowship Knights. Баданин вернулся из США не только с багажом знаний, но, видимо, и денег. Более того, «Проект.медиа» так и не зарегистрировался в качестве СМИ, что позволяет ему не соблюдать законы РФ.