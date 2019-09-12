Посольство РФ назвало позицию Лондона по делу Глушакова не поддающейся логике

Лондон, 12 сентября. Позиция британских властей по расследованию убийства бизнесмена Николая Глушакова не поддается логике, заявил пресс-секретарь посольства России в Британии.

Он констатировал, что Лондон так и не предоставил Москве вразумительные ответы на многочисленные ноты и обращения касательно дела Глушакова.

«С апреля 2018 года остается без реакции МВД Великобритании запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова. По сути, проигнорированы и неоднократно высказанные посольством предложения о проведении встречи посла с комиссаром полиции Лондона или экспертных консультаций правоохранительных органов двух стран», — сказал дипломат.

По словам представителя дипмиссии, Британия, отказываясь предоставить России доступ к расследованию убийства российского предпринимателя, нарушает свои обязательства в рамках европейской конвенции. Кроме того, ситуация со следствием, ход которого тщательно засекречивается Лондоном, демонстрирует пренебрежительное отношение к интересам родных и близких погибшего Глушакова.

«Позиция официального Лондона не поддается логике. <…> Расследование ведется абсолютно непрозрачно и, как видим, неэффективно. Судя по всему, для этого есть свои резоны, разглашение которых невыгодно Лондону», — приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, в марте прошлого года Глушаков был найден мертвым в своей квартире в Лондоне. Британская полиция квалифицировала его смерть как убийство. Следствие не исключает, что человек, который мог задушить предпринимателя, хотел инсценировать самоубийство.

СК РФ возбудил дело об убийстве и предлагал Лондону провести совместные консультации по расследованию дела. Однако британские следователи отказались сотрудничать с российскими коллегами.