Новая Рада впервые отклонила выставленный на голосование законопроект

Киев, 12 сентября. Верховная рада Украины нового созыва впервые отклонила законопроект, поставленный на голосование. Документ не смог собрать необходимого числа голосов.

Фракция «Слуга народа» поставила на голосование законопроект, который предполагал отмену действий большинства актов СССР и УССР на территории Украины.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что документ поддержали лишь 214 парламентариев при необходимом минимуме для дальнейшего рассмотрения закона в 226 голосов. За законопроект отдали свои голоса 210 депутатов от «Слуги народа» и четверо нефракционных парламентария.

Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковала предложенный «Слугой народа» законопроект. Парламентарии от «Оппозиционной платформы» отметили, что одобрение законопроекта может привести к юридическому коллапсу в целых областях жизни, которые до сих пор регулируются старым законодательством УССР. Депутат Наталья Королевская подчеркнула, что недопустимо отменять старое законодательство без принятия нового.

Напомним, парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля этого года. В конце августа на торжественном заседании депутаты приняли присягу.