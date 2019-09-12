Крестный ход в день памяти Александра Невского прошел в Петербурге. ФАН-ТВ

Сотни верующих прошли крестным ходом от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре. В руках у многих — иконы святого. День памяти Александра Невского – большой праздник для православных христиан. Паломники со всего мира к мощам святого благоверного князя, чтобы поклониться небесному покровителю, великому полководцу, мудрому правителю, защитнику северо-западных рубежей России.

Невским князя назвали после победы над шведами в 1240 году, битва прошла на берегах Невы. Два года спустя еще одна великая победа — в Ледовом побоище. Перед смертью великий князь принял монашество. За глубокую веру Александра Невского причислили к лику святых. Мощи благоверного князя перенесли из Владимира в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру, 12 сентября 1724 года.

Сегодня в память святого в Свято-Троицком и в Казанском соборах Петербурга провели Божественную литургию. Два молитвенных шествия встретились на площади Александра Невского. Там отслужили молебен. С праздником православных верующих поздравил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Также на церемонии чествовали кавалеров ордена Александра Невского — ветеранов Великой Отечественной войны.