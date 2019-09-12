Скандальное выступление Билана обошлось Самаре в 3 миллиона рублей

Москва, 12 сентября. Скандальное выступление Димы Билана на Дне города обошлось Самаре почти в три миллиона рублей. Такой вывод следует из акта о проведении концерта, опубликованного на сайте госзакупок.

Информация о проведении закупки на организацию концерта известного исполнителя появилась в четверг, спустя несколько дней после выступления артиста на Дне города.

Согласно данным из документов, у чиновников, в отличие от зрителей, претензий к певцу не возникло.

«Услуги оказаны в полном объеме, своевременно и надлежащим образом», — говорится в документе.

За концерт Билану перечислили на расчетный счет указанную сумму, а именно 2,74 миллиона рублей, передает «Пятый канал».

Напомним, во время концерта на площади Куйбышева артист вел себя более чем необычно, пишет «ФедералПресс». Судя по кадрам видео, появившихся в Сети, взгляд Билана блуждал по залу, сам артист периодически забывал слова своих же песен, невнятно общался с публикой. Зрители потребовали от властей Самары принести им извинения за «неадекватного» Билана на сцене. Певец, по их мнению, выступал «под препаратами».

Билан впоследствии извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде и обещал дать в городе открытый концерт в ближайшее время. Исполнитель объяснил, что давно не употреблял спиртное и «немного не рассчитал» количество коньяка, выпитого перед выступлением.

Артист уточнил, что уже ведет переговоры с городской администрацией, чтобы подарить Самаре детскую площадку и нужный для лечения детей аппарат местной больнице.