Семья Талькова подала в суд на Азизу сразу два иска

Москва, 12 сентября. Семья покойного рок-музыканта Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу сразу два иска. Один из них о защите чести и достоинства, другой — о клевете. Об этом рассказала адвокат семьи Тальковых Нина Аверина.

В семье музыканта возмутились заявлениям Азизы, сделанным в телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» 17 июня этого года, сообщает «Ридус».

На детекторе лжи звезда времен перестройки без капли стеснения утверждала, что в декабре 1990 года артист якобы пытался «познакомить» ее с одним криминальным авторитетом, доставив под предлогом ужина в его загородный дом. В ответ на протесты певицы такому знакомству Тальков высадил ее из автомобиля в лесу за чертой города и уехал.

Однако слова певицы не вызвали доверия у экспертов программы о правде и лжи и привели в ярость сына музыканта — Игоря Талькова-младшего. Причем Тальков-младший крепко дружил с Азизой с 2006 года и даже собирался пригласить ее на крестины своего ребенка, но после выпуска телешоу заявил, что больше не намерен иметь с Мухамедовой ничего общего.

Результатом выступления Азизы на телешоу стал не только разрыв общения с наследником музыканта, но и сразу два иска со стороны семьи покойного. Как объяснила НСН адвокат Тальковых Нина Аверина, у Азизы были вполне определенные мотивы оболгать музыканта.

Первая из них заключается в том, что звезда намеренно хочет направить следствие в неверном направлении. Возможно, история с якобы желанием Талькова познакомить звезду с криминальным авторитетом — лишь предлог, который специально был придуман Азизой и Валерием Шляфманом, чтобы следствие и общественность считали убийцей не Шляфмана, а покойного Игоря Малахова, у которого, согласно этой версии, в свое время был мотив убить Талькова из ревности.

Кроме того, рассказывает адвокат, у Мухамедовой есть еще одна причина переводить стрелки. По версии ныне покойного следователя, который вёл дело об убийстве Талькова, она могла быть соучастницей. Сейчас Азиза, по мнению Авериной, добивается того, чтобы новое уголовное преследование не было доведено до конца.

По мнению Авериной, Азиза специально близко подобралась к семье Тальковых, чтобы отвести от себя подозрения.

«Она использует это как пиар. Следователь Зубарев, который уже, к сожалению, умер, говорил — если бы дело было направлено в суд до того, как Шляфман скрылся, то Азиза проходила бы как соучастница преступления. И она, зная, что является одним из организаторов преступления, специально подобралась к семье Тальковых, чтобы сейчас после возобновления уголовного дела её не привлекли к ответственности. Она боится и пытается перевести стрелки с Шляфмана на Малахова, чтобы это дело не увидело своего конца в суде», — заключила адвокат.

Семья Талькова 13 сентября планирует провести большую пресс-конференцию, посвященную теме взаимоотношений Азизы и убитого в 1991 году на концерте певца.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Он погиб во время потасовки своих охранников и концертного директора Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы кикбоксером Игорем Малаховым. Поэтому долгое время Азизу обвиняли в соучастии в убийстве.

Шляфману вынесли обвинение в убийстве по неосторожности, но через несколько месяцев он уехал в Израиль, а в 1993 году уголовное дело было приостановлено. Но 13 ноября 2018 года было объявлено о возобновлении расследования убийства Талькова. Как сообщил член Совета Федерации Франц Клинцевич, в деле «появились новые зацепки».