Путин встретился в Ботлихе с ополченцами Дагестана. События дня. ФАН-ТВ

«Хочу вас поздравить с этими трагическими, но все-таки славными с точки зрения результата вашей боевой работы событиями двадцатилетней давности, когда вы встали на пути банд международных террористов и вместе с Вооруженными Силами России отстояли не только свою малую родину, не только свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране — показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью», — подчеркнул российский лидер.

В Дагестане отмечают 20-летие разгрома террористов, которые вторглись в республику в 1999 году. Они пришли из Чечни, командовали боевиками Шамиль Басаев и Хаттаб . Тогда одними из первых удар приняли жители села Ботлих. По официальным данным, в боях погибли 279 офицеров и солдат, ранены были 800 человек. 12 сентября республику посетил президент России Владимир Путин . Глава государства возложил цветы к Мемориалу уроженцам Ботлихского района, пообщался с местными жителями и ополченцами, которые принимали участие в боях 1999 года. Кстати, Владимир Путин выполнил свое обещание. Когда еще в качестве премьер-министра при президенте Борисе Ельцине он прилетал в Ботлих, то обещал выпить рюмку в мирное для Дагестана время.

ДНР планирует войти в состав России

Главная на сегодняшний день задача Донецкой Народной Республики — стать федеративным округом России. Такое заявление на встрече с журналистами сделал глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что местные жители мечтают о максимальной интеграции в российское пространство.

«Давно уже научились жить без Украины во всех отношениях. И все, что мы получаем на данный момент от Украины – это те снаряды, которые прилетают на территорию республики. Буквально сегодня был обстрел, выехали сотрудники МЧС и трое из них получили ранения», — заявил он.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году ДНР и ЛНР не захотели подчиняться новой киевской власти. В ответ украинские силовики начали вести огонь. В начале этого года в ООН сообщили о 13 тысячах погибших и 30 тысячах раненных на востоке страны. Казалось бы, уже нынешняя власть должна урегулировать конфликт, но Киев постоянно нарушает взятые на себя обязательства. Чтобы хоть как-то помочь Донбассу президент России подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе. По словам главы государства, этот вопрос носит гуманитарный характер. Никаких конфликтов с Киевом Москва не хочет. Российское гражданство получили уже более 15 тысяч жителей Донбасса. Как отметил Денис Пушилин, до появления этой возможности настроения у людей были не такими оптимистичными.