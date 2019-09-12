Путин встретился в Ботлихе с ополченцами Дагестана. События дня. ФАН-ТВ

Поездка Путина в Дагестан
В Дагестане отмечают 20-летие разгрома террористов, которые вторглись в республику в 1999 году. Они пришли из Чечни, командовали боевиками Шамиль Басаев и Хаттаб. Тогда одними из первых удар приняли жители села Ботлих. По официальным данным, в боях погибли 279 офицеров и солдат, ранены были 800 человек. 12 сентября республику посетил президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к Мемориалу уроженцам Ботлихского района, пообщался с местными жителями и ополченцами, которые принимали участие в боях 1999 года. Кстати, Владимир Путин выполнил свое обещание. Когда еще в качестве премьер-министра при президенте Борисе Ельцине он прилетал в Ботлих, то обещал выпить рюмку в мирное для Дагестана время.
«Хочу вас поздравить с этими трагическими, но все-таки славными с точки зрения результата вашей боевой работы событиями двадцатилетней давности, когда вы встали на пути банд международных террористов и вместе с Вооруженными Силами России отстояли не только свою малую родину, не только свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране — показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью», — подчеркнул российский лидер.
ДНР планирует войти в состав России
Главная на сегодняшний день задача Донецкой Народной Республики — стать федеративным округом России. Такое заявление на встрече с журналистами сделал глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что местные жители мечтают о максимальной интеграции в российское пространство.
«Давно уже научились жить без Украины во всех отношениях. И все, что мы получаем на данный момент от Украины – это те снаряды, которые прилетают на территорию республики. Буквально сегодня был обстрел, выехали сотрудники МЧС и трое из них получили ранения», — заявил он.
Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году ДНР и ЛНР не захотели подчиняться новой киевской власти. В ответ украинские силовики начали вести огонь. В начале этого года в ООН сообщили о 13 тысячах погибших и 30 тысячах раненных на востоке страны. Казалось бы, уже нынешняя власть должна урегулировать конфликт, но Киев постоянно нарушает взятые на себя обязательства. Чтобы хоть как-то помочь Донбассу президент России подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе. По словам главы государства, этот вопрос носит гуманитарный характер. Никаких конфликтов с Киевом Москва не хочет. Российское гражданство получили уже более 15 тысяч жителей Донбасса. Как отметил Денис Пушилин, до появления этой возможности настроения у людей были не такими оптимистичными.
ЕС продлил санкции против России
Евросоюз в очередной раз продлил индивидуальные санкции против России. Они касаются 170 человек и 44 организаций. Это значит, что наши соотечественники, которые попали в «черный список» не смогут въехать в страны ЕС, а у российских компаний зарубежные активы так и останутся замороженными. Кстати, ограничения наложены и на некоторых представителей Донбасса.
«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — отмечается в заявлении Евросоюза.
Впервые санкции против России Евросоюз ввел в 2014 году. Это случилось после того, как наша страна воссоединилась с Крымом. Экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по полуострову… ЕС решил изолировать Россию, однако в ловушку попался сам. Наша страна дала зеркальный ответ и в этом году многие эксперты отметили, что антироссийские санкции нанесли Европейскому союзу больший экономический ущерб, чем Москве. Замглавы МИД России Александр Грушко уверен, что он достиг 100 млрд евро. Представители Франции, Италии, Чехии и других стран уже выступали за отмену санкций, но в Брюсселе, похоже, ни к кому не прислушиваются. В этот раз индивидуальные санкции продлили до 15 марта следующего года.