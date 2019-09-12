Симоньян отреагировала на блокировку своего аккаунта в Facebook

Москва, 12 сентября. Социальная сеть Facebook заблокировала на три дня аккаунт главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.

«Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос», — сообщает RT.

Симоньян, комментируя блокировку своего аккаунта, назвала действия Facebook цензурой. Журналист отметила, что в стране «вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура». По словам Симоньян, молодое поколение считает, что проявление цензуры – в порядке вещей.

«Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я — просто грущу», — отметила Симоньян в комментарии РИА Новости.

Отметим, что западные страны развернули масштабную кампанию по противодействию RT. Ранее британский регулятор по СМИ Ofcom выписал RT штраф за якобы «серьезные нарушения правил вещания». При этом штраф был назначен до того, как суд вынесет решение по данному вопросу. Кроме того, журналисты RT France неоднократно сталкивались с цензурой со стороны французских властей.

Под цензуру американской социальной сети Марка Цукерберга попало и Федеральное агентство новостей. Facebook в апреле прошлого года, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения», заблокировал аккаунт ФАН. При этом руководство Facebook не скрывает, что атака на профили ФАН была намеренным политическим действием. В августе текущего года ФАН направило в федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния повторный иск к Facebook.

При этом Facebook ведет активную деятельность на территории РФ, нарушающую российское законодательство. В день тишины перед выборами Facebook распространяла политическую рекламу в поддержку определенных кандидатов в Сети, что является прямым вмешательством во внутренние дела РФ и нарушением электорального процесса. Комментируя вмешательство во внутренние дела РФ, в Facebook переложили ответственность на заказчиков рекламы.