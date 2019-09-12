Прокурор требует для провокатора Устинова шесть лет заключения за нападение на омоновца

Москва, 12 сентября. Прокурор попросила приговорить актера Павла Устинова к шести годам лишения свободы за нападение на бойца ОМОН в ходе незаконной акции в Москве 3 августа.

Тверской суд Москвы в четверг рассматривает по существу дело Устинова — участника несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа.

Государственный обвинитель считает, что исправление подсудимого «возможно лишь в условиях его изоляции от общества».

«Я требую назначить наказание в виде 6 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала прокурор, добавив, что вина Устинова «полностью подтверждается показаниями свидетелей».

Гособвинитель также обратила внимание на несостыковки в показаниях самого актера. По слова прокурора, изначально молодой человек говорил, что «оказался в месте проведения акции случайно, он встречался там с кем-то по поводу трудоустройства». При этом на суде не появился человек, с которым у Устинова была назначена встреча, добавила прокурор.

Ранее Устинов дал показания в суде и заявил, что оказался на незаконном митинге случайно. По его словам, у него в тот день была назначена встреча по поводу работы. 24-летней мужчина свою вину не признает, заявив, что не причинял вреда сотруднику правоохранительных органов. Государственный обвинитель также сообщила, что молодой человек не извинился перед омоновцем.

По версии следствия, Устинов, участвовавший в несанкционированной акции 3 августа, при задержании оказывал активное сопротивление полицейскому и вывихнул ему плечо.

Незаконные акции и согласованный митинг-концерт в июле-августе устроила «оппозиция» из-за недопуска их кандидатов к выборам в Мосгордуму. Так называемые «независимые кандидаты» были пойманы на фальсификации подписей. В их подписных листах содержалось большое количество липовых подписей москвичей, а также автографы мертвецов.

«Оппозиционеры» призывали своих сторонников участвовать в беспорядках. Провокаторы на незаконных акциях бросали в правоохранителей куски асфальта и бутылки. При этом полиция вела себя очень гуманно по отношению к нарушителям.