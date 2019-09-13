Сирия новости 13 сентября 07.00: террористы схватили медиаактивистов в Идлибе, выступивших против «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 13 сентября. Боевики «Тахрир аш-Шам» развернули преследование медиаактивистов в Идлибе из-за коррупционного скандала, Турция готовится блокировать границу с Идлибом. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): объявила о скором открытии гуманитарного коридора «Абу-Духур».

«Хашд аш-Шааби»: сбили разведывательный беспилотник в Ираке.

«Сирийская свободная армия» (ССА): запытала до смерти мирного жителя в Африне.

ВС Турции: готовятся блокировать пограничные переходы из Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): опубликовало пропагандистское обращение к боевикам, остающимся в пустыне в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: арестовали трех медиаактивистов за пропаганду против Джулани в Идлибе.

Курды: уничтожили пять боевиков ССА на севере Алеппо.

ВС Ирака: раскрыли сеть по переброске террористов-смертников из Сирии в Ирак.

Провинция Алеппо

Курдские боевики на территории кантона Африн уничтожили трех боевиков из протурецких формирований «Свободной сирийской армии». Как сообщает агентство Hawar News, операция против ССА была проведена в районе населенного пункта Мареа. Кроме того, курды сообщают, что уничтожили двух боевиков ССА из группировки «Джебхат аш-Шамия» в районе населенного пункта Аль-Маликия с помощью самодельного взрывного устройства.

Между тем агентство Baladi News сообщает, что «полицейское управление» ССА на севере Алеппо опубликовало специальное заявление с целью снять с себя ответственность за пытки и убийство мирного жителя в Африне. Ранее стало известно, что мужчина по имени Хусейн Хамада умер под пытками, будучи задержан в районе населенного пункта Джандарис. В ССА отрицают свою причастность к гибели сирийца.

Провинция Хомс

Медиаресурсы запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» распространяют сообщение для всех членов «спящих ячеек» ИГ, действующих на территории Сирии. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz), в сообщении под названием «Наши братья-муджахиды остаются стойкими в бадии (пустыне) Аш-Шам» медиаисточник призывает боевиков ИГ продолжать свои действия в Сирийской пустыне. Публикацию террористов ИГ можно считать прямым указанием на то, что отряды джихадистов продолжают действовать на территории «треугольника смерти» в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

На фоне недавних поражений террористов из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и разоблачений коррумпированного руководства группировки со стороны одного из бывших сторонников в социальных сетях в Идлибе распространяются призывы против главаря «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани. «Тайная полиция» Джулани немедленно отреагировала, арестовав троих таких медиаактивистов, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency).

Baladi News приводит содержание сообщений, из-за которых были арестованы молодые люди: Фирас Фаххам написал в Twitter, что боевики «Тахрир аш-Шам» присвоили не меньше 132 миллионов долларов, при этом не платили зарплату боевикам и никак не помогали беженцам из зоны боевых действий. «Где деньги?», вопрошает медиаактивист. Другой житель Идлиба, Абу Аззам Серакиб, заявил, что сведения о коррупции в «Тахрир аш-Шам» правдивы и теперь боевики должны вернуть людям отобранные деньги. Третий, Камаль аль-Хамви, потребовал, чтобы главари «Тахрир аш-Шам» из своего кармана выделили денег на содержание беженцев из зоны конфликта. Боевики арестовали всех троих и увезли в неизвестном направлении. Как отмечает Step News, «Тахрир аш-Шам» усиливает меры безопасности по всему Идлибу, размещая дополнительные силы на блокпостах.

Между тем Турция продолжает укреплять границу с провинцией Идлиб — в приграничные районы завозятся бетонные плиты, которые используются для блокирования дорог на пограничных переходах. Как сообщает агентство Anadolu, бетонные блоки массой в девять тонн и высотой порядка трех метров были завезены для приграничных подразделений в район Рейханлы провинции Хатай. Ранее подобными блоками была блокирована дорога в районе пограничного перехода «Баб эль-Хава», когда сирийские беженцы попытались прорваться на территорию Турции.

Между тем Сирийская арабская армия объявила о скором открытии гуманитарного коридора «Абу-Духур», чтобы жители Идлиба могли выйти в безопасные районы на территории, контролируемой САА. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews). Такие приготовления могут свидетельствовать о скором возобновлении наступления САА в Идлибе.

Провинция Хасака

Новый инцидент, связанный с так называемыми «женами ИГИЛ», произошел в лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака, который стал местом заключения для нескольких десятков тысяч сторонников разгромленной в Сирии группировки «Исламское государство». Две «жены ИГИЛ» напали на гражданина Ирака, который временно пребывает в лагере, и нанесли ему опасные ранения. Пострадавший был доставлен в госпиталь. Курдское агентство Hawar News отмечает, что частота нападений женщин-джихадисток в «Аль-Холе» значительно выросла за последнее время.

Ирак

Бойцы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» сбили разведывательный беспилотник в Ираке. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, мощный беспилотник выполнял разведывательные полеты над территорией провинции Дияла и был сбит к востоку от города Баакуба. Напомним, в период с 19 июля по 25 августа несколько баз проиранского ополчения в Ираке были атакованы боевыми высотными беспилотниками, что привело к уничтожению складов с оружием и гибели личного состава. Как сообщили в «Хашд аш-Шааби», за ударами стоял Израиль, который перебросил боевые БПЛА с помощью США через Азербайджан. Вероятно, что и сбитый разведывательный беспилотник также принадлежал Израилю.

Между тем контртеррористический спецназ МВД Ирака захватил боевиков из группировки «Исламское государство». Как сообщает Baladi News, основной задачей ячейки ИГИЛ была переброска террористов-смертников из Сирии в Ирак. Ячейка боевиков, которая называла себя «Князи Сахары», перебрасывали сирийских террористов-смертников в Аль-Каим, оттуда в Эр-Рутбу и Фаллуджу.

1 Организация запрещена на территории РФ.