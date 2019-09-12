Москва ждет ответа от Киева на предложение по задержанным в Керченском проливе кораблям

Москва, 12 сентября. Москва передала Киеву официальное предложение, которое касается кораблей, задержанных в результате ноябрьского инцидента в Керченском проливе, и ждет ответа на него. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат отметила, что обращение украинской стороне было отправлено довольно давно. В Киеве уже сформировали все соответствующие институты, назначили руководителей ведомств, однако ответа так и не поступило, констатировала Захарова.

«Мы ожидаем, если этот вопрос стоит на повестке, то украинская сторона может соответствующие наши предложения рассмотреть и официально на них ответить», — добавила она.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Решением суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы, пишет «ФедералПресс».

На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию, как выяснилось, сотрудники Службы безопасности Украины.

В минувшую субботу в рамках акции по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» в Киев вернулись 24 военных моряка, пишет Infox.ru. Они уже встретились с главой государства Владимиром Зеленским, который вручил военным президентские часы.