Власти района Праги решили перенести памятник Коневу в музей

Прага, 12 сентября. Члены районного совета Прага-6, в котором установлен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, принял постановление о его переносе в один из музеев и о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году. Об этом сообщил глава района Ондржей Коларж.

Решение перенести памятник было принято в ходе долгого и спорного открытого голосования, в результате которого идею о перемещении скульптуры поддержало большинство членов высшего органа муниципальной власти — 33 присутствовавших на заседании члена Совета. В то время как против выступил лишь один человек, а воздержались — шестеро, передает ТАСС.

«В течение четырех часов члены руководства района Прага-6 дебатировали о дальнейшей судьбе памятника Коневу. В итоге большинством голосов было принято решение о переносе памятника в достойное место, в один из музеев, и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году», — сказал Коларж.

Известно, что место памятника Коневу, по решению Совета, теперь должен занять мемориал освобождению Праги, а монумент маршалу будет размещен в одном из пражских музеев.

Памятник маршалу Советского Союза в чешской столице неоднократно подвергался осквернению. В частности, неизвестные разрисовывали монумент. Вандалы написали на разных сторонах постамента четыре даты — 1956, 1961, 1968 и 2017. В 1956 году войска под командованием Конева подавили восстание в Венгрии, в 1961 году Конев командовал советскими войсками в Германии, а в 1968 году маршал ввел войска в Чехословакию во время «Пражской весны».

Бронзовый памятник маршалу был создан чешскими архитекторами Зденеком Крыбусом и Вратиславом Ружичкой и установлен в столице Чехии 9 мая 1980 года.