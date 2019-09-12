Путин оценил удушающий прием Нурмагомедова

Москва, 12 сентября. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом. Глава государства поздравил обоих с блестящей победой спортсмена над американским бойцом Дастином Порье.

По словам Путина, Нурмагомедову достался достойный, крепкий противник, поэтому бой оказался не легким, однако победа россиянина была более чем убедительной.

Хабиб в ответ пошутил, что на этот раз его оппонент был не только сильным, но и способным проявить уважение. Таким образом спортсмен намекнул на предыдущую бой с Конором Макгрегором, который закончился стычкой, когда проигравший ирландец после завершения поединка оскорбил отца Нурмагомедова.

Путин заметил, что настоящий спортсмен всегда должен проявлять уважение к своему противнику. Президент также, будучи мастером спорта по дзюдо, оценил удушающий прием, которым российский боец завершил схватку.

«Победа убедительная, я смотрел. Молодец. Хороший, классический удушающий прием — на горло ты ему не давил. С двух сторон, как положено, сжимал — все по честному», — отметил российский лидер.

Во время беседы с бойцом Путин также отметил, что сам занимается спортом, чтобы поддерживать форму. Особенно тяжело приходится во время дальних командировок, когда политик вынужден менять часовые пояса и долго не спать. Спортсмен отметил, что ему тоже знакомы тяготы двойной акклиматизации.

Напомним, что 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира UFC в легком весе. В начале второго раунда американец проявил активность, но вскоре Нурмагомедову удалось охладить пыл соперника.