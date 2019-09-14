Курды отбирают хлеб у мирных жителей, проживающих на севере Сирии

Дамаск, 14 сентября. Сирийские граждане, проживающие в районах, находящихся под контролем курдов на севере Сирии, страдают от низкого качества, а иногда и от отсутствия хлеба, который является важным пищей для человека, особенно в то непростое время, которое переживает страна. Курды буквально лишают сирийцев хлеба из пшеницы, произведенной на плодородных землях северной Сирии. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Нурхан Халаф, житель сирийского города Хасака, говорит, что проблема с нехваткой хлеба — это еще одна проблема в добавку к и без того тяжелой жизни сирийцев. Большая часть людей просто не способна собрать суму денег, необходимую для того, чтобы прокормить семью, проживающую в этом регионе.

«Хлеб для туристов продается на рынке, но он не заменяет обычный хлеб, потому что он слишком дорогой для людей и работников с низким доходом, цены на эту продукцию слишком высокие по сравнению с хлебом, приготовленным в автоматических печах», — заявил он в комментарии ФАН.

Со своей стороны, Исмаил Али, также житель Хасаки, заявил, что «немного хлеба раздается каждые два дня, но желающих получить этот хлеб слишком много, и, кроме того, качество еды очень плохое, как будто хлеб вытащили из духовки неделю назад, а не в тот же день».

«Это связано с использованием муки из твердых сортов пшеницы, которая поступает с мельниц курдов, — сказал еще один житель Хасаки Фатими.

По его словам, раньше две трети муки из мягких сортов пшеницы смешивали с одной третью пшеницы из твердых сортов, чтобы мы могли получать хлеб хорошего качества.

Страдания сирийцев, проживающих в курдских районах, не ограничиваются только хлебом. Однако хлеб остается одной из главных потребностей людей.