Сирия, 12 сентября. SDF провоцирует турков в приграничной зоне в Хасаке. ВВС Сирии наносят удары по штабу «Ан-Нусры»* в Идлибе. Боевики «Тахрир аш-Шам» убили владельца телекоммуникационной компании. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершили налет на офис телекоммуникационной компании в Идлибе в городе Сармада.

Курды: демонстративно вывесили свои флаги на блокпостах в приграничной с Турцией зоны в Хасаке и Ракке, в городе Камышлы продолжают рыть тоннели, в Дейр-эз-Зоре повысили меры безопасности на всех блокпостах.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на западе провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Авиация международной коалиции провела разведывательную миссию над поселком Джазира на востоке провинции, как передает источник новостей в сети Twitter Euphrates Post. Авиация США увеличила количество вылетов к востоку от Евфрата почти в два раза, после того как боевики ИГИЛ1 начали ежедневно проводить диверсионные операции на территориях курдской оккупации и совершать нападения на КПП и патрули.

Источник также сообщил, что на контрольно пропускных пунктах SDF были усилены меры безопасности. Предполагается, что SDF повысила свою бдительность после того как неизвестные боевики обстреляли боевиков на блокпосту к востоку от города Ракка, в результате чего четверо курдских радикалов были убиты и еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Провинция Идлиб

Пятнадцать боевиков из числа группировок альянса «Тахрир аш-Шам» совершили налет на офис телекоммуникационной компании в городе Сармада. Боевики застрелили владельца компании, как сообщил новостной портал Step News. Как стало известно корреспонденту портала, все участники налета относились к клану Салим, которые поддерживают «Тахрир аш-Шам». Компания же принадлежала одному из членов рода. Таким образом члены клана использовали свое положение в террористической организации для того чтобы расквитаться с неугодным родственником.

Сирийские военные самолеты начали обстрел штаб-квартиры альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и возглавляющей его «Джебхат Ан-Нусры»1 на юге Идлиба. Точечный удар ВВС Сирии нанесли по укрепления джихадистов в предместьях поселка Арбейн, о чем сообщает информагентство Masar Press Net. Уточнений о количестве жертв в результате атаки пока не поступало.

Провинция Ракка

Турецкие и американские самолеты совершают полеты над городом Телль-Абъяд в рамках проведения совместного патрулирования в «безопасной зоне» на востоке Сирии, о чем сообщает Twitter-канал Euphrates News Network.

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали в деревне Хашиша двух мужчин. Братьев Хашема Ахмед Аль-Аджими и Хасана Мустафу Аль-Аджими задержали за то, что они появились в репортаже турецкого телеканала. Турецкие журналисты снимали материал о ходе совместного патрулирования зон безопасности силами армии Турции и США на севере провинции два дня назад. Курды нашли братьев через социальные сети, о чем сообщает также Euphrates News.

Провинция Хасака

Курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили работы по прокладыванию туннелей в предместьях города Камышлы, о чем сообщает турецкое агентство Anadolu. SDF, несмотря на шаги, предпринятые для создания « безопасной зоны » на востоке Евфрата, остаются в приграничных зонах, как передают турецкие источники. Курдские радикалы остались на своих позициях в районе города Тель-Абъяд в провинции Ракка и не покинули своих позиций в городах Рас-аль-Айн и Камышлы. Более того, по информации Anadolu, курды еще демонстративно разводят костры в некоторых районах, чтобы ухудшить видимость для турецких разведывательных беспилотников, которые наведываются к курдским позициям. В четырех километрах от Рас-Аль-Айна в приграничной с Турцией зоне курды демонстративно вывесили на блокпостах флаги YPG.

1 Организация запрещена на территории РФ.