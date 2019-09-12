МИД РФ выразил озабоченность обвинениями в шпионаже в адрес главы «Русофилов»

Москва, 12 сентября. Москву обеспокоили обвинения в шпионаже, которые предъявили главе болгарского движения «Русофилы» Николаю Малинову. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат подчеркнула, что деятельность организации была направлена лишь на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление отношений между народами России и Болгарии.

«Мы рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику в двусторонних отношениях», — добавила Захарова.

Она выразила надежду на продолжение совместной работы по реализации достигнутых между Москвой и Софией договоренностей.

#Захарова: Озабочены обвинениями, выдвинутыми против председателя НПО «Русофилы» в Болгарии Н.Малинова. Деятельность этой НПО направлена исключительно на развитие российско- болгарского сотрудничества, укрепление дружественных связей между народами наших стран. #Болгария #Россия pic.twitter.com/stJTNoVfx0 — МИД России ???????? (@MID_RF) 12 сентября 2019 г.

Напомним, об обвинениях, предъявленных Малинову, сообщил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров. По его словам, лидер движения якобы собирал данные о внутренней и внешней политике государства. Делал он это, как утверждал Цацаров, в интересах общества «Двуглавый орел».

Ранее в издательстве «Русская Болгария» прошли обыски. Кроме того, накануне на десять лет был запрещен въезд в Болгарию исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» генерал-лейтенанту СВР Леониду Решетникову и главе группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.

Общественность Болгарии объявила о планах выдвинуть ультиматум министерству иностранных дел страны из-за русофобского поведения.