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Зеленский заявил, что Украина и Финляндия будут наращивать военное сотрудничество

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Зеленский заявил, что Украина и Финляндия будут наращивать военное сотрудничествоКиев, 12 сентября. Украина и Финляндия договорились о наращивании военного сотрудничества и развитии диалога между оборонными ведомствами государств. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы также договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами», — заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с Ниинисте.

Он также рассказал, что обсудил со своим коллегой и вопрос активизации экономического сотрудничества двух стран, особенно в сфере инвестиций. Глава Украины добавил, что ожидает роста вложений в Украину со стороны Финляндии.

Украинский лидер сказал, что для Киева представляет интерес финский опыт в сфере энергоэффективности и земельной реформы.

Сегодня в украинской столице состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндской Республики Саули Ниинистьо в рамках его официального визита на Украину. Встреча глав государств проходила в Мариинском дворце.

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Источник: РИА Новости
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