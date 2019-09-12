Скабеева испортила план генерала ВСУ по проходу через Керченский пролив

Москва, 12 сентября. Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» испортила новый план прохода украинских кораблей через Керченский пролив, предложенный бывшим заместителем генштаба ВСУ Игорем Романенко.

Гости программы обсуждали встречу бывшего президента Украины Петра Порошенко с освобожденными и переданными Киеву украинскими моряками, которые участвовали в провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Мнения участников разделились: одни считали встречу — проплаченной пиар-акцией Порошенко, другие настаивали на «героизме» провокаторов.

Украинский военный принял участие в программе по видеосвязи. Романенко заявил, что страны «продолжают находиться в состоянии войны», а героизация моряков связана с «достойным выполнением воинского долга». Признавать приказ пятого украинского президента о «прорыве» провокационным, Романенко отказался, заявив, что инцидент расследуется соответствующими органами.

Затем украинский военный предложил России вслед за нарушителями отдать катера и буксир, которые были задержаны в Керченском проливе. Он предложил план, согласно которому Киев отправит в Россию свои экипажи, и они «пройдут туда, куда шли». По его словам, проход из Черного в Азовское море необходимо транслировать в прямом эфире.

Журналистка, комментируя план Романенко, напомнила, что у России есть специальный регламент прохождения Керченского пролива. Согласно документу, российской стороне необходимо подать запрос на проход за 12-24 часа. Скабеева обратила внимание на то, что Киев до и после провокации никогда не нарушал этого правила, следовательно, произошедший в ноябре прошлого года инцидент можно однозначно рассматривать как провокацию.

«То, что вы обращаетесь к России, является признанием того, что это была провокация. Хотите пройти – обратитесь к России за разрешением. Мы, наверно, выдадим, как выдаем практически всем желающим пройти под сводами нашего восхитительного Крымского моста», — приводит «Экономика сегодня» слова журналистки.

В ноябре прошлого года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды России. Украинские моряки выполняли в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требование российских пограничников остановиться. В итоге моряки, нарушившие государственную границу РФ, были задержаны.

В сентябре Россия и Украина произвела обмен удерживаемыми лицами. В Киев вернулись в том числе устроившие провокацию в Керченском проливе моряки.