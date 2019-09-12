Зеленский планирует обсудить «формулу Штайнмайера» на встрече нормандской четверки

Киев, 12 сентября. Украинские власти рассчитывают провести встречу нормандской четверки в сентябре. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Он отметил, что Киев пока не может предложить точной даты, однако планирует провести встречу до конца месяца. В ходе переговоров Зеленский намерен обсудить все пункты минских договоренностей, а также «формулу Штайнмайера».

«Для меня окончание войны и возвращение мира — это приоритетное задание», — заверил политик украинских журналистов.

Глава украинского государства также добавил, что он не планирует проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным до встречи нормандской четверки.

Отметим, что ранее Зеленский ранее провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых заявил о намерении в ближайшее время инициировать очередной раунд переговоров в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия). Макрон поддержал инициативу украинского коллеги и выразил готовность лично пригласить на переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Минские договоренности были приняты в феврале 2015 года. Они предполагают комплекс мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. «Минск-2» обязывает обе стороны прекратить огонь и отвести военную технику от линии разграничения. Политическая часть соглашения обязывает Киев провести амнистию, провести в ДНР и ЛНР местные выборы, обменять пленных по формуле «всех на всех», а также предоставить Донбассу особый статус. Ни одно из этих условий украинской стороной выполнено не было.

В 2016 году бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер предложил новый алгоритм действий, который по сути дублирует минские соглашения. «Формула Штайнмайера» предполагает следующие действия. Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.