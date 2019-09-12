Главные новости 12 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 12 сентября.

Сотрудники органов безопасности Донецкой Народной Республики в четверг предотвратили крупную транспортную диверсию. В ДНР предотвратили крупную диверсию на железной дороге.

Украинская армия в четверг утром обстреляла из минометов три населенных пункта в Донецкой Народной Республике. ВСУ обстреляли из минометов три поселка в ДНР.

Блогер Лена Миро объяснила, почему не верит в искренность чувств Дарины Эрвин к Александру Цекало. Миро усомнилась в чувствах молодой жены Цекало к «старому дураку».

В Минтруде РФ установили размер МРОТ на 2020 год. Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год.

В Петербурге найден тайник с сокровищами криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), сообщают СМИ. Тайник с сокровищами лидера «тамбовской» ОПГ Барсукова найден в Петербурге, сообщили СМИ.

Иран защитил от ударов Израиля базу «Имам Али» близ Абу-Кемаля, курды устроили зачистку в Хасаке после нападения мстителя-одиночки, саудовский джихадист застрелен в Идлибе. Сирия новости 12 сентября 07.00: Иран защитил от авиаударов базу в Дейр-эз-Зоре, саудовский джихадист застрелен в Идлибе.

САА столкнулась с «Джейш Магавир Ат-Таура» на юге Хомса. Полевые командиры дезертируют из «Тахрир аш-Шам». Три мирных жителя застрелены в Дейр-эз-Зоре. Сирия итоги за сутки на 12 сентября 06.00: САА столкнулась с «Джейш Магавир Ат-Таура», командиры дезертируют из «Тахрир аш-Шам».

В Великобритании назвали самое опасное оружие России. Британский военный назвал самое опасное оружие России.

Боевики трех так называемых «добровольческих батальонов» в Донбассе сдали национальной полиции имеющееся у них оружие. Воевавшие в Донбассе три «добровольческих батальона» сдали полиции 10 тонн оружия.

Глава российского офиса Skoda Ян Прохазка назвал дату появления обновленной версии лифтбека Skoda Rapid в автосалонах России. Названа дата появления обновленного Skoda Rapid в автосалонах России.